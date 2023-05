Lutte contre le Vih et les Ist  dans l’espace portuaire: Le Projet IVPPM évalué après 21 mois d’exécution

Vues : 9

Un atelier portant sur la validation des acquis du projet IVPPM (Ist Vih Passe Pas par Moi) s’est tenu, le mardi 23 mai 2023, au Chant d’Oiseau à Cotonou. Il est organisé par l’Ong Négo-Com en partenariat avec Enabel (Coopération Belge), à la suite de 21 mois d’exécution de ce projet dans l’espace portuaire. Les travaux ont réuni, entre autres, des représentants de la Sobemap, du Groupe Bolloré, du ministère des affaires sociales, du ministère de la santé, des dockers, des transitaires, des mareyeuses, des camionneurs et autres.

271 activités de communication pour un changement de comportements ; 22631 personnes sensibilisées ; 7072 personnes enrôlées sur le projet, soit un taux de couverture des cibles de 74 ; 44%, 2 dotations en intrants et consommables médicaux au profit des services adaptés ; 723 prises en charge dans les 80 cas de Vih dans les SA (Services Adaptés) ; 98% des porteurs des Ist/Vih Sida dépistés bénéficiaires d’une prise en charge de qualité au niveau des services adaptés…Autant d’acquis réalisés lors de la mise en œuvre de ce projet, selon les responsables de l’Ong Négo-Com. « Ce projet a pour objectif fondamental de promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive en milieu portuaire et paraportuaire. En fait de quoi s’agit-il ? C’est comment faire pour le docker, les camionneurs, les manutentionnaires, les femmes mareyeuses, les pêcheurs marins et autres puissent avoir accès, d’abord à la bonne information en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive, ensuite, pour que ceux-ci puissent se faire dépister régulièrement, et troisièmement avoir accès à la santé de façon aisée et correcte, en adéquation non seulement avec les ODD, mais aussi tout ce qui est promu pour la bonne santé au Bénin», a souligné Jacob Sovoessi, Directeur exécutif de l’Ong Négo-Com et Coordonnateur de ce projet. Le président du Conseil d’administration de l’Ong Négo-Com, le révérend Pasteur Moise Sagbohan, intervenant hier à l’ouverture des travaux de cet atelier, a félicité tous les acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Il a aussi souhaité et prié que de nouvelles possibilités puissent s’offrir aux responsables de l’Ong Négo-Com pour assurer sa pérennisation.

Christian CHANOU