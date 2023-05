Championnats du monde de pétanque au Bénin: La zone Sud de l’Esplanade des Amazones bientôt aménagée pour abriter l’évènement

Vues : 4

Le Bénin sera sous les feux des projecteurs du 8 au 17 septembre 2023, à l’occasion du 50e Championnat mondial de pétanque. Dans le cadre de l’organisation de cette 50e édition, des travaux d’aménagement seront effectués dans la zone Sud de l’Esplanade des Amazones. La décision a été prise à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 24 mai 2023. « La tenue, sur cet espace, des championnats du monde de pétanque nécessite la réalisation de travaux d’urgence d’aménagements confortatifs pour permettre l’accueil des hôtes et du grand public dans les conditions optimales, à la hauteur de l’événement », indique le compte rendu du conseil. Lesdits travaux, poursuit le conseil, concernent principalement la construction et le prolongement du collecteur à ciel ouvert en conduite enterrée avec les ouvrages connexes jusqu’ à la mer, l’aménagement et le pavage de voies d’accès de même que le remblayage général de la zone pour l’extension de l’aire de pelouse actuelle et la reconstitution de la plage. Le gouvernement a ainsi instruit les ministres chargés du dossier de veiller à la conduite du chantier dans les normes et délais requis.

Il faut noter que c’est le premier évènement sportif mondial de cette envergure que le Bénin s’apprête à organiser.

Assise AGOSSA