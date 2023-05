Cour Constitutionnelle: Aké Natondé clarifie le  recours contre les Démocrates

Les présidents des groupes parlementaires Union progressiste le Renouveau, Aké Natondé et Bloc républicain, Assan Séibou ont saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de déclarer contraire à la Constitution, le refus des députés du parti Les Démocrates d’occuper les postes de Secrétaire des commissions permanentes. Intervenant sur Bip Radio, le député Aké Natondé a donné des explications. Selon ses dires, l’objectif n’est pas de faire condamner les députés du parti Les Démocrates. « Nous demandons à la cour de constater que les démocrates ont refusé d’occuper ces positions, de déclarer régulières les élections, de déclarer que les élections au niveau des commissions sont terminées afin que nous ne soyons pas dans du provisoire à tout moment », a-t-il clarifié. Il poursuit en faisant comprendre que la Cour n’avait pas indiqué les postes à concéder ou quoique ce soit en leur demandant de reprendre les élections. « Nous avons saisi la cour, c’est qu’elle constate que nous avons respecté la décision qui a été prise, mais que des postes sont restés vacants. Après la reprise des élections demandée par la Cour constitutionnelle aux fins de constater la régularité des élections parce que une fois encore, le même scénario s’est produit où nos collègues démocrates n’ont pas voulu occuper un certain nombre de postes qu’on leur a concédé. Voilà, on se retrouve un peu comme à la case départ », a-t-il précisé.

