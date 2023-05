Colloque sur la conférence nationale : Les Evêques prônent le vivre ensemble au Bénin

Vues : 11

Ce que vous devriez savoir : La Conférence épiscopale du Bénin a organisé du 19 au 20 mai 2023, un colloque sur le thème « Le vivre ensemble au Bénin bâti sur les fondamentaux de la conférence des forces vives de la nation. Quelle responsabilité pour les citoyens, les acteurs politiques et les institutions ? ». L’objectif de ce colloque est de contribuer à promouvoir le vivre ensemble en vue de la construction au Bénin d’une nation de démocratie participative, de développement humain, de liberté de fraternité, conformément au principe clé de la conférence de 1990. Dans la salle bleue du Palais des Congrès, les évêques du Bénin ont mené des réflexions pour proposer une démarche inductive, celle qui consiste à commencer les analyses par l’état des lieux pour présenter les principaux défis de la société civile et de la gouvernance que devra assurer le Bénin. À l’issue de ce colloque, qui a réuni un parterre de personnalités politiques, de têtes couronnées et les acteurs de la société civile, des engagements ont été pris par tous et à tous les niveaux de la vie quotidienne, au respect des fondamentaux de la constitution de 1990.

Que disent les initiateurs : Selon le Père Nathanaël Yaovi Soédé, Aumônier national, « ce colloque arrive comme un appel qui nous est lancé afin que nous puissions espérer et agir pour un vivre ensemble effectivement possible autour de nous dans notre pays et partout ailleurs dans le monde ». Sans la fraternité cultivée consciemment, poursuit le Nonce apostolique, Gérard Miles, la liberté s’affaiblit et devient une condition de solitude de pure indépendance pour appartenir à quelqu’un ou à quelque chose. C’est pour cela, qu’il encourage la promotion de la solidarité humaine. Tout en appréciant les efforts des gouvernements successifs depuis l’avènement de la conférence des forces vives de la nation, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Bénin, Mgr Aristide Gonsallo, a souligné qu’un effort important reste à faire pour que le peuple béninois s’épanouisse davantage sur le plan économique et matériel tout en jouissant effectivement de ses droits fondamentaux et de la liberté politique.

Assise Agossa