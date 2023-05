Pour ses œuvres au maintien du dialogue pour la paix: Les dignitaires d’Abomey et de Kétou honorent le président Soglo

Vues : 263

« Aucun sacrifice ne sera trop grand pour défendre cette patrie », dixit l’ex-Chef d’Etat





Le président Soglo échange avec ses invités

A son domicile à Cadjèhoun, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a reçu le mercredi 17 mai 2023, la visite d’une délégation des dignitaires, sages et notables de la région d’Abomey et de Kétou. Conduite par sa majesté Koutchika et Dah Azon, la délégation est venue exprimer ses gratitudes au président Soglo pour ses œuvres de paix et actions visant la promotion du dialogue dans le cadre de la libération de certains détenus leaders de l’opposition.

Accueillis par le président Nicéphore Soglo lui-même, les dignitaires ont réitéré leur gratitude à leur hôte au regard de ces nombreux efforts pour la paix et pour l’unité nationale depuis qu’il a été désigné premier ministre de la transition en 1990 jusqu’aujourd’hui. Tour à tour, ils se sont réjouis du rôle important qu’il a joué pour la situation sociale et politique du Bénin depuis toutes ces années. Cette délégation composée d’une dizaine de dignitaires a porté au centre des discussions avec le président Soglo des sujets brûlants de l’actualité, qui paraissent de leur point de vue important afin de prendre ses conseils pour mieux se prononcer le moment venu. Il s’agit, entre autres, de la situation liée à la détention de certains leaders politiques de l’opposition, du grouille actuel au sein du parlement nouvellement installé en janvier après 4 années de monolithisme au sein de l’hémicycle, la cherté de la vie, la polémique autour de l’ampleur des naissances au Bénin sans oublier les attaques dont le président Soglo lui-même est l’objet ainsi que sa famille. Il a été question également des scandales à répétition dans lesquels certaines institution de la République sont indexés.

Emu, le président Soglo s’est dit agréablement surpris de l’intérêt que portent les dignitaires d’Abomey et de Kétou à ses actions. A cet effet, il a exprimé toute sa fierté de les recevoir et a profité de leur passage pour rappeler son engagement personnel, qui ne sera marchandé, malgré les épreuves. « Nous n’avons que cette terre qui nous est très chère. Aucun sacrifice ne sera trop grand pour défendre cette patrie » a-t-il déclaré après avoir remercié ses visiteurs pour leur soutien. Déplorant le maintien en détention de certains leaders de l’opposition, le président Soglo a exprimé sa détermination à poursuive ses actions en faveur de la paix sociale et de sauvegarde des acquis de la révolution. Il faut dire que les dignitaires ont réfléchi ensemble avec le président Soglo sur comment trouver un dénouement heureux sur la situation des leaders politiques de l’opposition encore détenus. Aux termes de ces échanges, les dignitaires ont suggéré que l’ancien chef de l’Etat, Nicéphore Soglo entreprenne une tournée nationale d’explications de ses démêlés avec le pouvoir en place afin qu’il sensibilise davantage les différentes couches de la population sur les grands enjeux nationaux.

Alban TCHALLA