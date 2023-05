Passage du 6e VP de la FBF, Imorou Bouraima, sur l’Ortb: « Ces 3 points nous donnent encore des chances de qualification »

Vues : 13

6e vice-président dans le comité exécutif de la fédération béninoise de football, Imorou Bouraïma, qui a planché devant la commission de discipline de la CAF dans le dossier recours contre le Rwanda, a été reçu sur la télévision nationale. A ce rendez-vous, il a expliqué les motifs du recours et exposé les enjeux de ces 3 points attribués au Bénin. Lisez plutôt !

C’est vous qui avez planché devant la CAF dans le cadre du recours du Bénin contre le Rwanda. Rappeler-nous les faits qui ont amené à cette victoire sur tapis vert contre le Rwnda ?

Effectivement, au match Rwanda-Bénin à Kigali, nous avions été surpris de constater que l’équipe rwandaise a aligné le joueur Kévin Muhiré. Un joueur qui avait reçu un carton jaune lors du match aller à Cotonou contre le Bénin, et qui avait reçu un carton jaune également contre le Sénégal. Et conformément au règlement de cette compétition, après deux cartons jaunes vous êtes suspendu pour le match qui suit. Le Bénin qui a désormais un staff aussi professionnel, a bien préparé le match contre cette équipe sans ce joueur. Car, on avait visualisé tous les anciens matchs du Rwanda. On savait très bien que ce joueur est un pion essentiel de l’équipe. Donc, nous étions un peu contents de savoir qu’il ne serait pas aligné pour ce match. Grande a été donc notre surprise de le voir sur la feuille de match. Naturellement, nous avions, dans les règles de l’art, fait ce qu’il fallait. Nous avions porté une réserve de qualification que nous avions d’abord annoncée au commissaire au match quand on a découvert la présence de ce joueur sur la feuille du match. Le commissaire n’était pas convaincu parce qu’il n’a pas reçu notification de la CAF. Alors nous avions rapidement réuni les preuves que ce joueur a effectivement reçu deux cartons jaunes et ne devait pas être positionné pour le match. Et avant l’entame du match bien sûr, nous avions transmis ces preuves au commissaire au match qui a promis transmettre notre réserve à la CAF dans son rapport flash.

Vous qui avez planché devant la CAF votre cause a été entendue et vous le Bénin a obtenu les 3 points ?

Tout à fait. Nous avons obtenu les 3 points. C’est une victoire diplomatique comme vous le dites.

Merci de nous préciser quels sont les véritables enjeux de cette victoire diplomatico-sportive que vous venez de gagner devant le Rwanda ?

D’abord, il faut saluer cette victoire puisque par le passé, ce n’était pas évident. C’est vrai que nous avions fait les choses comme il fallait dans les règles de l’art, mais il faut saluer le dynamisme de nos autorités à savoir le ministre des sports, et surtout le président de la fédération béninoise de football qui a fait de ce dossier son lait au quotidien. Il a fait un suivi quotidien de ce dossier. Ce qui nous a permis d’avoir les trois points aujourd’hui. Ces 3 points nous relancent dans la compétition. Puisque là, nous sommes 2e avec 4points 0 pendant que le Mozambique a 4 points -4.

Cà nous gonfle à bloc pour la suite de la compétition. Mais également, ça remotive toute la troupe aussi bien le staff, les joueurs, qui savent désormais que nous avons encore des chances de qualification et des dirigeants combatifs derrière eux.

Transcription Anselme HOUENOUKPO