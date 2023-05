Mise en œuvre des réformes économiques: Le FMI accorde un financement de 41 milliards de FCFA au Bénin

Vues : 3

Le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni

Les autorités béninoises sont parvenues à un accord avec l’équipe du FMI sur un programme innovant de 42 mois destiné à accompagner le Bénin à répondre à des besoins urgents de financement liés notamment aux défis sécuritaires, aux séquelles de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine et soutenir son Plan National de Développement. Au terme de la deuxième revue dans le cadre de cet accord mixte, et satisfait des performances du Bénin, le Fonds monétaire international (FMI), a, dans un communiqué publié le mercredi 17 mai 2023, approuvé le décaissement de 68 millions de dollars pour le Bénin. Ce nouveau financement porte à environ 360 millions de dollars l’ensemble des décaissements effectués au titre de l’accord. Il vise à aider le Bénin à répondre aux besoins de financement urgents, à soutenir le Plan national de développement du pays axé sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), et à catalyser l’appui des donateurs. D’après les responsables du FMI, les réponses politiques et économiques mises en place par les autorités ont permis de renforcer la résilience de l’économie béninoise face aux différents chocs exogènes. Le Bénin a entamé des réformes pour renforcer sa stabilité économique tout en faisant face aux défis sécuritaires et aux besoins sociaux de sa population malgré les crises successives de la Covid et de la guerre en Ukraine. « La réponse politique équilibrée des autorités aux chocs extérieurs, soutenue par un financement en début de période au titre du MEDC/FCE, a permis au Bénin de répondre aux besoins de dépenses imprévus liés à la guerre prolongée en Ukraine et aux retombées des risques de sécurité régionale, tout en préservant la stabilité macroéconomique » a souligné le FMI dans son communiqué. « Le programme de réformes structurelles progresse, notamment avec l’achèvement et la publication du diagnostic de gouvernance du FMI, l’adoption d’une stratégie d’inclusion financière, la numérisation des demandes de titres fonciers et la soumission au Parlement d’un projet de loi visant à garantir la viabilité du programme phare d’alimentation scolaire des autorités » explique le communiqué.

Malgré ces points positifs, de nombreux risques continuent de peser sur l’économie béninoise. Dans un contexte d’augmentation généralisée des prix, son taux d’inflation s’est inscrit en hausse depuis le début de l’année, passant de seulement 1,3% en janvier à 6,9% en mars 2023. « Le registre social récemment mis en place est indispensable pour acheminer en temps voulu l’aide aux ménages vulnérables dans un monde plus exposé aux chocs. Sa pleine opérationnalisation rapide est essentielle pour améliorer le ciblage et l’efficacité des programmes sociaux à mesure que leur couverture s’étend » précise le Fonds.

Assise AGOSSA