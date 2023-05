Médiation africaine de la guerre Russo-Ukrainienne: Jean-Pierre Edon salue l’initiative et fait une recommandation

Vues : 6

L’Ambassadeur Jean-Pierre Edon

Six chefs d’États africains vont se rendre bientôt à Kiev et à Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique à la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine depuis plus d’un an. L’ Ambassadeur Jean-Pierre Edon, spécialiste des questions internationales, salue cette initiative pour un règlement pacifique de ce conflit. Dans son commentaire, il se dit très heureux de savoir que les deux parties belligérantes approuvent cette démarche et sont prêtes à recevoir la délégation de ces six chefs d’Etat africains. Pour cela, le diplomate a fait une suggestion parce que, dit-il, ce qui compte, c’est l’objet de cette démarche et non son initiateur. Il recommande que cette délégation africaine, rencontre aussi les pays qui soutiennent et fournissent de l’aide militaire et financière à l’Ukraine. Il s’agit en l’occurrence du président américain, Joe Biden et la présidente de l’UE, Ursula Von der Leyen. « Les Autorités ukrainiennes ne peuvent rien décider aujourd’hui sans l’aval de ces pays. C’est un conflit par procuration qui dépasse l’Ukraine. Il devient une lutte entre l’occident qui veut maintenir sa domination sur le monde et la Russie qui refuse de se soumettre. C’est donc une nouvelle guerre froide. Si la délégation des chefs d’Etat africains, ne tient pas compte de cet élément qui passe pour être un non-dit, sa mission ne réussira pas », a souligné Jean-Pierre Edon. Aussi, a-t-il souhaité, la délégation africaine aidera à sauver la face en faisant tout pour obtenir un cessez-le feu inconditionnel de longue durée. « Les négociations entre les deux pays devront être entamées pour une issue qui préserve partiellement les intérêts de chaque partie. Partiellement, parce que la condition pour la réussite d’une négociation, est l’acceptation par chaque partie en présence de faire des concessions », a-t-il commenté avant de souhaiter un succès à la délégation. « Ce succès n’est réalisable que si elle travaille sur une base réaliste », a-t-il écrit.

Alban TCHALLA