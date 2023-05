Dysfonctionnement du transfert Mobile Money: Grogne des abonnés contre MTN- Bénin

Vues : 3

Ça grogne à nouveau contre MTN Bénin. Les abonnés du réseau mobile ne tarissent pas de plaintes. Depuis quelques jours, l’inefficacité des opérations de transfert Mobile Money (Momo) fait grincer les dents des consommateurs. Malgré les messages d’apaisement du réseau mobile, les béninois continuent de vivre les affres de ce dysfonctionnement. Lire ci-dessous les plaintes de certains abonnés.

« MTN MOBILE MONEY, ressaisis toi… sinon ça ne fait pas sérieux », Guy Dossou Mitokpe

« Donc n’y a-t-il personne dans ce pays pour dire à MTN BÉNIN qu’il se fout des consommateurs que nous sommes?

MTN BENIN est un démembrement du géant africain MTN (le réseau téléphonique le plus étendu du continent).

Et donc depuis hier que le problème technique s’est posé, ne peuvent-ils pas faire venir en urgence des techniciens chevronnés de leur réseau d’autres pays pour réparer la panne et nous éviter tous ces désagréments ?

MTN BÉNIN, walaï ce n’est pas de ta faute.

C’est que dans ce fichu pays, on n’est jamais bien organisé pour mener des luttes qui aboutissent…Une jeunesse distraite par des vétilles et jamais déterminés dans son engagement… Sinon, on voit votre comportement dans les pays qui se respectent, vous tremblez quand la jeunesse tousse. Le dernier cas est celui de la Côte d’ivoire, votre volte-face en un temps deux mouvements…

C’est très peu sérieux de la part de ces sociétés qui gardent prisonnières les ressources financières des consommateurs.

C’est la même stratégie que certaines banques peu sérieuses appliquent lorsqu’elles ont des distributeurs qui sont toujours en panne et lorsqu’elles ne mettent qu’un seul payeur en leur sein alors que toutes les autres caisses de paiement sont vides. Ces banques gardent prisonnières vos ressources, volent de votre temps lorsqu’elles vous font poiroter toute la journée, ainsi elles font montre de leurs inefficacités et de leurs malhonnêtetés… MTN MOBILE MONEY, ressaisis toi… sinon ça ne fait pas sérieux…. décevant… Jeunesse béninoise, retiens ceci, si tu prends ta propre chemise avec deux doigts en te bouchant les narines avec l’autre main, celui qui n’est pas toi, prendra ta chemise avec un bâton…

Apprenons à nous respecter, consommateurs béninois et toutes ces sociétés nous serviront avec diligence, respect et efficacité… »

« MTN, TROP C’EST TROP »

” Tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui oblige la personne par la faute duquel il est survenu à le réparer “. C’est là le principe de la responsabilité civile, reconnu, admis et accepté sous tous les cieux.

Seulement, avec les GSM au Bénin, particulièrement MTN, le principe peine à entrer dans les meurs. Ainsi, les opérateurs GSM ne se gênent nullement lorsque survient un désagrément au niveau de leurs clients. Et ils sont des millions. De toutes catégories. Dans le meilleur des cas, MTN se contente d’annoncer l’incident. A l’occasion, un communiqué suffit. Lapidaire, grincheux. Qu’importe. Les clients subissent, la mort dans l’âme. Impuissants face à une machine minutieusement huilée, pour broyer le cas échéant.

Depuis mardi 8 mai de cette année, les clients de MTN MOMO souffrent le martyr. Impossible de mener quelque opération. Pendant ce temps, les choses se passent allégrement mieux ailleurs. Comme il fallait s’y attendre, un communiqué surgit, émanant de MTN, pour présenter les excuses. Et la vie continue. A la fin de ce calvaire, le client ainsi profondément lésé, ne bénéficiera d’aucun dédommagement. Les opérations reprendront naturellement, comme si de rien n’était. Ni les autorités, ici représentées par l’ARCEP, ni les associations de consommateurs, personne ne bronchera. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.

Un jour, on passe. Deux jours, on peut encore concéder. Mais trois jours et plus, c’est trop. Et trop c’est trop. Cette fois, les clients MNT MOMO attendent la réparation du préjudice ô énorme par eux subis. Et si rien ne se fait dans ce sens, on avisera. Trop c’est trop ».

Anonyme