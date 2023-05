Accident à Djèrègbé: 01 mort et une dizaine de blessés

Vues : 5

01 mort et 10 blessés graves. C’est le bilan provisoire d’un grave accident de la circulation survenu dans la nuit du mercredi 17 mai, à Djèrègbé, à hauteur de Ganvidokpo, sur le tronçon Cotonou -Porto-Novo. Selon les informations, la personne décédée serait la femme d’un pasteur. Les 10 blessés ont été transférés au Centre hospitalier départemental de l’Ouémé-Plateau. Le médecin de garde qui s’est confié à Bip Fm, a révélé que sur les 10 victimes, 05 ont été admis au service des urgences et les autres au service ORL. « Nous sommes arrivés sur les lieux et nous avons aidé les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers à récupérer les victimes. Il y avait un mort », a confié un témoin. D’autres ont informé que l’accident est survenu suite à une collision entre un minibus communément appelé “Tokpa-Tokpa” en direction de Cotonou et un camion qui se rendait à Porto-Novo. Le chauffeur du minibus qui avait 22 passagers à bord se serait engagé dans un dépassement en plein embouteillage. Dans la foulée, puisqu’il n’y avait pas assez d’espace, le minibus s’est retrouvé au milieu de deux camions. Il a été percuté par l’un d’eux et s’en est suivie une chute catastrophique. Le chauffeur du minibus a confié qu’il avait été surpris par les camions qui faisaient également un dépassement.

Assise AGOSSA