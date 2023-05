Séminaire d’évaluation de sa participation aux législatives de 2023: MOELLE-BENIN veut mieux s’organiser et s’aguerrir pour les combats futurs

Vues : 6

Le président du parti MOELE-BÉNIN, Jacques Ayadji, les membres et militants du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-BÉNIN), se sont retrouvés pour une retraite bilan de leur participation aux dernières élections législatives. Les travaux qui marquent l’évaluation de cette participation se sont déroulés le samedi 13 mai 2023 dans la salle de conférence de l’hôtel le Miracle à Bohicon.

De quoi s’agit-il : 4 mois après leur première participation aux élections au Bénin, les membres du parti MOELE-BÉNIN ont vu nécessaire de se retrouver et de tirer les grandes leçons du scrutin législatif de janvier 2023 et de faire des propositions concrètes pour l’enracinement du parti dans chaque circonscription électorale. Plus de 150 militants, composés de candidats et de responsables du parti à divers niveaux, provenant des 24 circonscriptions électorales ont pris part à cette retraite-bilan. Au cours de ces assises, Jacques Ayadji et ses siens ont débattu des maux qui minent le parti et ont profité pour esquisser les perspectives conséquentes pour réussir les prochaines élections. Les participants ont également approuvé des recommandations formulées par les circonscriptions électorales ainsi que des personnes ressources pour l’amélioration de la gouvernance du parti. A l’issu d’un atelier de réflexion fait à cette occasion, les participants ont élaboré des propositions et quelques perspectives pour les élections de 2026.

Que dit le président Jacques Ayadji : A l’entame de son allocution, le président du parti MOELE-BÉNIN, Jacques Ayadji a d’abord fait savoir que leur rencontre s’avère être un moment de vérité. Ainsi, il a salué les nombreux efforts fournis par les membres du parti à l’occasion de leur participation aux élections législatives de janvier 2023. « Les résultats d’une élection, fut-elle majeure, ne sont forcément pas le juste reflet de la force et de l’encrage d’un parti politique dans son écosystème, car, ils sont tout aussi déterminés par de nombreux facteurs de contingence, et des exemples à travers le monde sont très nombreux. Dans le cadre de notre toute première participation aux élections en République du Bénin, les résultats que notre parti Moele-Bénin a obtenus, méritent que nous y attardions, pour en tirer tous les enseignements et toutes les conséquences, en vue de mieux nous projeter, de mieux nous organiser et de mieux nous aguerrir, pour les défis à venir et pour le développement du parti », a souligné le président. Selon lui, ces assises leur permettront de pouvoir évaluer leurs performances et leurs faiblesses. Il a par ailleurs soulevé quelques irrégularités constatées dans certaines circonscriptions électorales, le dysfonctionnement des structures de base et d’autres problèmes majeurs qui ont souillé et ont restreint les chances du parti lors des élections. Il a toutefois, appelé au militantisme commun et efficace afin que les prochaines élections ne soit plus un échec.

Quelles sont les faiblesses enregistrées : Outre les diverses prouesses du parti MOELE-BÉNIN, les participants ont relevé certaines faiblesses à corriger pour les prochaines échéances. Il s’agit entre autres, « faibles moyens techniques, matériels et financiers pour le bon déroulement de la campagne, dysfonctionnement de certaines coordinations déconcentrées, manque de moyens subséquents des candidats, manque de sacrifice de certains militants. Ils ont également souligné que le parti n’est pas ancré dans les populations et ont dénoncé l’indisponibilité de certains responsables, la mauvaise foi des candidats positionnés dans certaines circonscriptions, etc.

Quelles sont les recommandations formulées : Au terme des travaux en atelier, les participants à cette rencontre ont approuvé les recommandations formulées par les circonscriptions électorales. Entre autres, ils ont recommandé qu’une enquête de moralité soit diligentée autour des candidats potentiels avant leur positionnement, que le pouvoir dans la gouvernance du parti soit décentralisé, que le parti s’investisse à consolider les structures de base ». Ils ont également souhaité que le parti adopte une meilleure stratégie d’implication de la diaspora, qu’il privilégie la promotion des femmes au niveau des circonscriptions électorales, qu’il travaille à une stratégie globale d’alliance avec d’autres partis et qu’il travaille à la promotion de l’emploi à la base.

