Photo de famille des ambassadeurs au port autonome de Cotonou

De quoi s’agit-il : Plusieurs projets subventionnés par l’Union Européenne et ses membres ont été visités dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi, le jeudi 11 mai 2023. C’était dans le cadre de la semaine de l’Europe. La délégation conduite par l’Ambassadrice de l’Union Européenne, Sylvia Hartleif était composée de l’Ambassadrice des Pays-Bas, Catharina Geertuida Maria Tjoelker-Kleve, de l’Ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizzy, du chef de mission adjoint de l’Ambassade de l’Allemagne, Moritz Junginge, de la représentante de l’Ambassade de la Belgique au Bénin ainsi que d’autres autorités de l’Union européenne. La délégation a parcouru les sites abritant le projet SAFEVERG, le projet de la station de traitement de boues de vidange, le projet PRERA le Port autonome de Cotonou et le Port de pêche. Elle a également procédé à la présentation du programme ERASMUS+ aux étudiants de l’UAC. L’objectif de ces visites est d’échanger avec les acteurs des différents projets et recueillir par la même occasion les doléances des bénéficiaires.

Que retenir du projet SAFEVEG: L’équipe a visité d’abord le site abritant le projet SAFEVEG dont l’acronyme en langue anglaise signifie : « Des légumes sains produits localement pour les consommateurs de l’Afrique de l’Ouest ». La délégation est allée toucher du doigt les réalités du « Jardin de l’espoir » sis à Togoudo. Il s’agit d’un potager composé de légumes, fruits et autres cultures. Après avoir fait une visite guidée des lieux, l’Ambassadrice de l’UE a souligné qu’il est important de fortement soutenir la production locale. Selon elle, cette production vise à fournir des légumes et fruits de qualité aux Béninois. « Je suis très impressionnée de ce qui se fait ici dans ce jardin », a-t-elle apprécié. Pour la directrice des lieux, le projet repose sur le postulat selon lequel la promotion du rôle des légumes dans les systèmes alimentaires locaux, nécessite des interventions simultanées à la fois du côté de l’offre et de la demande.

Les autorités sur la station de traitement des boues de vidange

Quid de la station de traitement des boues de vidange: Après l’étape de Togoudo, la « Team Europe » s’est ensuite rendue à Adjagbo sur le site de la station de traitement des boues de vidange. Ce projet mis en œuvre par la Coopération Allemande à travers la KFW avec un montant de 11millions d’euros, vise à assurer un accès durable à l’assainissement et à améliorer les conditions de vie en réduisant les risques de maladies d’origine hydrique. Au cours de la visite des lieux, le directeur de la planification du projet, David Codjo, a présenté les grands axes du projet, qui répond à la nécessité de traiter les boues de vidange d’au moins 300 000 personnes de la commune d’Abomey-Calavi et de ses environs, avant leur dépôt dans le milieu naturel. Il a fait savoir que les travaux ont été déjà achevés et provisoirement réceptionnés en janvier 2023. Dans la présentation de l’ensemble du système de traitement des boues de vidange, les autorités se sont montrées inquiètes sur les risques de maladies pour les populations. Mais, elles ont été rassurées de l’implication du ministère de la santé et d’autres agences de décontamination pour assurer la sécurité sanitaire des riverains. Sur les lieux, on peut voir des lits de séchage plantés, plusieurs bassins tampon, un bassin rempli des boues fécales, une salle de laboratoire et plusieurs camions citernes de boues de vidanges.

Présentation du programme Erasmus+ à l’Uac : La délégation a été accueillie par le recteur de l’Uac, Félicien Avlessi et le représentant de la ministre en charge de l’enseignement supérieur. Au cours de la cérémonie, le recteur a exprimé sa joie de recevoir les diplomates qui sont venus présenter le programme Erasmus+. Selon lui, le programme permet de voyager et d’étudier dans plusieurs universités européennes. A l’entendre, le programme offre de nombreuses possibilités aux étudiants, membres du personnel et établissements d’enseignement supérieur. Avant l’arrivée des officiels, les étudiants ont été déjà aguerris sur le programme ERASMUS+. En présence des ambassadeurs, ils ont posé leurs diverses préoccupations. Ils ont souligné essentiellement les problèmes de coût de billet d’avion dans les pays hôtes. Ils ont également souhaité la pérennisation dudit programme et qu’une équipe soit mise en place dans l’Université pour leur permettre d’être au parfum des opportunités de bourse. Des doléances auxquelles les diplomates ont essayé d’apporter des réponses. Selon l’Ambassadrice Sylvia Hartleif, l’Union européenne a toujours soutenu la coopération universitaire et la mobilité des étudiants. « Le nouveau programme Erasmus+ a presque doublé son budget avec un accent important sur les jeunes africains. « ERASMUS+ n’est pas un cadeau, c’est un Investissement dans l’éducation de la jeunesse africaine», a-t-elle fait savoir. Pour son homologue des Pays-Bas, les universités néerlandaises et celles du Bénin travaillent en coopération depuis 1980. Elles comptent poursuivre ces relations pour le renforcement de la capacité humaine, socle du développement d’un pays. L’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizzy, a, quant à lui, indiqué que plusieurs universités françaises interviennent dans plusieurs projets du Bénin et qu’il y a environ 5000 étudiants béninois en France actuellement. « Le partenariat est extrêmement riche et nourri », affirme-t-il. Les représentants de la Belgique et de l’Allemagne ont aussi expliqué à l’assistance leurs interventions et leur coopération avec les universités béninoises. Ils ont brossé la coopération universitaire entre le Bénin et leur pays respectifs.

Les diplomates à Akassato

Sur le projet PRERA : A Akassato, commune d’Abomey-Calavi, c’est la joie au cœur des populations. Elles n’ont pas hésité à exprimer toute leur satisfaction de recevoir le projet PRERA financé par la France. « Avant, avoue Faustin Agbokou, un riverain, la zone était vraiment dans l’obscurité totale et il fallait 200.000f cfa avant d’avoir accès et difficilement à un compteur. Aujourd’hui, grâce à vous, j’ai de l’électricité en abondance chez moi juste avec 20.000f cfa seulement ». Le projet PRERA consiste à renforcer et moderniser le réseau de distribution de la Sbee afin de permettre son extension en milieu rural. En présence de l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizzy, l’équipe en charge des travaux a fait savoir que le projet envisage raccorder 81 localités rurales de l’Atlantique dont la cité lacustre de Ganvié.

Visite au Port de Cotonou : Après un long trajet, la « Team Europe » conduite par l’Ambassadrice de l’Union Européenne, Sylvia Hartleif a clôturé sa visite sur le Port autonome de Cotonou. Reçues par le Directeur général du port, les autorités ont été briefées sur le nouveau réaménagement du port de pêche de Cotonou. Selon le directeur des grands travaux dudit port, Bart Van Eenoo, le coût du plan directeur de cette nouvelle construction est estimé à 600 millions d’euro et bénéficie d’un financement de 130 millions d’euro de la BAD/AFD, de 144 millions d’euro de la France et de 60 millions d’euro des Pays-Bas. Dans ce projet, il a été prévu une modernisation du Port de pêche de Cotonou afin de permettre aux bénéficiaires d’exercer leurs activités dans de meilleures conditions.

Assise AGOSSA