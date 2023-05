Audience à la Fédération Française de Volleyball: Fructueux échange entre les présidents Eric TANGUY et Ali YARO

Les discussions ont porté sur le développement de la discipline dans les deux pays mais également en Afrique. Il a été question du point de l’évolution du projet HAVOBA (Hand-Volley-Basket) dans sa composante Volley au Bénin et en Afrique ainsi que du suivi de la mise en place de l’association des fédérations francophones de volleyball. Les échanges se sont clôturés autour du partenariat de la Fédération Béninoise de Volleyball avec le club du Brocéliande Volley en Bretagne et des différentes échéances des deux fédérations en terme de projets.

