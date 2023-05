Après son départ du gouvernement: La Cour valide le retour de Hêhomey au parlement

Vues : 60

« La démission et la suspension n’apparaissent pas antinomiques », selon les sages de la Cour

L’ex-ministre Hervé Hêhomey retourne au parlement

C’est désormais officiel. L’ancien ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey a retrouvé ce vendredi 12 mai 2023, son siège de député à l’Assemblée nationale. C’est du moins ce qu’il faut retenir de la décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, rendue par la Cour constitutionnelle. De cette décision, les sages de la Cour ont déclaré contraire à la constitution la lettre Nº0232/AN/PT/SP-C du 25 avril 2023 du président de l’Assemblée Nationale. Ainsi, Hervé Hêhomey reprend son siège à son suppléant Janvier Yahouédéou. Effet, après avoir été éjecté du gouvernement, Hervé Hêhomey a souhaité reprendre son siège de député au parlement, en adressant une lettre dans ce sens au président de l’Assemblée nationale le 18 avril 2023. Sa demande a été rejetée au motif qu’il a démissionné de l’Assemblée et ne saurait dès lors bénéficier des dispositions de l’article 92 de la constitution, relatives à un régime de suspension du mandat de député différent de celui de la démission. L’ex-ministre, Hervé Hêhomey a contesté devant la Cour constitutionnelle, ce refus du président de l’Assemblée nationale de mettre un terme à sa suppléance afin de lui permettre d’y siéger à nouveau. Pour ce faire, le plaignant a sollicité la Cour pour la mise en application des dispositions de l’article 92 de la constitution. En statuant sur sa demande, les sages de la Cour ont fait observer que la lettre de reprise de fonctions de Hervé Hêhomey est bien de nature à entraîner l’application de cet article 92 de la constitution. Alors que même certains contestent la validité de son retour, la Cour explique que « cet article confère lui-même un caractère provisoire à la cessation de fonctions en disposant que tout député qui se trouve en situation d’incompatibilité avec l’exercice de son mandat parlementaire suspend d’office celui-ci et que sa suppléance cesse à sa demande ». La suspension du mandat, a indiqué la Cour, apparaît comme une conséquence de la démission. « La démission et la suspension n’apparaissent pas antinomiques », ont fait savoir les sages de la Cour. Mieux, le constituant, selon eux, n’a pas entendu organiser une occupation définitive du siège du député qui n’est appelé à cesser ses fonctions que provisoirement. C’est donc clair, l’ex-ministre Hervé Hêhomey a reçu l’avis favorable de la Cour pour reprendre ses fonctions parlementaires. Outre le ministre Hervé Hêhomey qui va siéger, il es important de rappeler que les ministres élus députés à savoir : Abdoulaye Bio Tchané, Salimane Karimou, Séidou Adambi, Jean-Michel Abimbola et qui sont actuellement dans le gouvernement, pourront toutefois siéger à leur demande.

Alban TCHALLA