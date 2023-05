Réaménagement de plusieurs voies à Abomey-Calavi, Porto-Novo: Voici la liste des axes routiers concernés

Vues : 27

Une vingtaine de voiries à Abomey-Calavi et Porto-Novo seront bientôt aménagées. C’est ce qu’on peut retenir du conseil des ministres du mercredi 10 mai 2023 qui a examiné le point relatif à la contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d’aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d’Abomey-Calavi et de Porto-Novo (Asphaltage phase B1). Dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique, les axes ci-après sont pris en compte. Il s’agit de la Voie pavée Parana-Carrefour séminaire-Carrefour Aïtchédji-Carrefour satellite-Carrefour Zoundja-Croisement suite rue Kérékou y compris ses bretelles ; RNIE 2 Témoins de Jevovah-Domaine du Génie militaire ; Carrefour Satellite-Cité administrative y compris ses bretelles ; Ecole primaire publique Amagassa-Carrefour séminaire ; Rue 300-12/Hôpital Saint Augustin ; Voirie Cité CNSS ; Ceinture du cimetière PK 14 ; Carrefour IITA-Carrefour Tankpè ; Carrefour Togoudo-Alègléta ; etc.

A Porto-Novo, la ville capitale du Bénin, plusieurs axes bénéficieront également de la phase 2 du projet d’asphaltage. Il s’agit du prolongement de la rue 6, raccordement de la même rue au marché Ouando au niveau de la RNIE1 (Porto-Novo/Akpro-Missérété) et dalot 3 de cette rue en traversant la Rocade ; Continuité de la chaussée côté droit de la rue 3B au niveau de la gare de Pobè ; Fin de la voie pavée carrefour Zinlivali-carrefour Ayélawadjè-Pharmacie Tokpota-carrefour Juliana-Rocade-Tokpota-Zèbè et bretelle Zounvi-Carrefour Saïzonou ; Boulangerie Tchinvié-centre de santé Tchinvié-commissariat Djègan daho-marché Djègan daho-Route de Médédjonou et prolongement à partir de la fin de la voie pavée Djègan daho-Route de la rocade ; Marché Agbokou-CEG Agbokou-Nouveau marché-fin de la voie pavée Agbokou Lokpodji ; Devanture de la mairie-marché Agbokou-Davié-carrefour la Liberté-CNPMS-vers maison SAKA embranchement centre de santé Agbokou-carrefour chez Nafi ; Prolongement de la pénétrante de Dowa jusqu’au dalot sur le cours d’eau Hessou ; Rue passant à l’extrémité gauche du nouveau siège de l’Assemblée nationale ; Carrefour Catchi-rails-carrefour Ecole urbaine centre-carrefour tribunal-carrefour siège du Médiateur de la République, etc..