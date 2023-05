Presse béninoise: La PADeM-Bénin réunit les journalistes autour des défis de leur corporation

Vues : 23

Le présidium lors de la séance



« La presse béninoise à l’ère des réformes ». C’est autour de ce thème, que les professionnels des médias du Bénin réfléchissent ce mercredi 10 mai 2023 à Abomey-Calavi, sur l’avenir de leur métier. Cette rencontre initiée par la Plateforme des Promoteurs et Acteurs pour le Développement des Médias au Bénin (PADeM-Bénin), est intervenue au lendemain de la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse le 3 mai dernier. Plusieurs organisations faîtières des médias dont l’ODEM et l’UPMB sont représentées. Dans son allocution, le président du PADeM-Bénin, Basile Tchibozo, a souligné l’importance de cette rencontre pour relever les défis qui s’imposent à eux dans la corporation. Selon lui, un catalogue de revendication des journalistes a été déposé à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication. Pour sa part, le Vice-président de l’ODEM, Firmin Gbekan s’est réjoui de l’initiative puisque le Bénin a progressé de 9 places avec le dernier classement de Reporter sans frontières. Il invite les journalistes à véritablement s’impliquer dans les actions conduites par la PADeM-Bénin puisque personne ne fera leur bonheur à leur place. Allant dans ce même sens, la présidente de l’UPMB, Zakiath Latoundji a souhaité que les réflexions soient constructives afin de contribuer à la satisfaction des revendications en cours. Plusieurs communications en l’occurrence « les entreprises de presse au Bénin : Quel modèle économique à l’heure des réformes », « Non délivrance de la carte de presse: Quelle alternative pour lever les goulots d’étranglement », sont développées suivies des débats.

Alban TCHALLA