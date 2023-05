Utilisation de la nouvelle plateforme d’octroi de licences aux clubs de football : Des managers de plusieurs pays africains en formation au Bénin

Vues : 3

La photo de famille à l’issue du lancement de la formation

Les représentants des différentes fédérations de football sur le continent prennent part, à Cotonou, à un atelier de formation. Cette séance lancée le 8 mai 2023 pour finir le 11 mai 2023, vient les outiller sur l’octroi de licences aux clubs via la nouvelle plate-forme mise en ligne par la CAF.

Permettre aux managers des fédérations de football des pays africains de comprendre leur rôle réel et les processus d’établissement des licences aux clubs engagés dans les différentes compétitions nationales. C’est le but de la CAF qui a travers sa direction de football professionnel organise des sessions de formation au profit des managers. La section francophone de ladite formation se tient depuis le lundi 8 mai 2023, à Cotonou, précisément au Bénin Royal Hotel. C’est le président de la fédération béninoise de football, membre du comité exécutif de la CAF, Mathurin De Chacus, qui a présidé le lancement officiel de ce rendez-vous de donner et de recevoir. Heureux d’accueillir cette session, le président a souhaité la bienvenue aux participants avant de les exhorter à plus d’abnégation au vue de l’importance des objectifs que vise la fédération béninoise et la CAF qui coorganise cette édition. Parlant des objectifs généraux de cet atelier Mathurin de Chacus a laissé qu’il vise à former des utilisateurs de la plateforme en ligne d’octroi de licences des clubs de la CAF (CLOP) à la maitrise de l’outil ; à faire un point sur la mise en œuvre du nouveau règlement de licences des clubs de la CAF (édition 2022); veiller à ce que les associations membres soient prêtes à communiquer les décisions de licences avant la date limite fixée pour l’engagement des clubs dans les compétitions Interclubs de la CAF (masculines et féminines). Formateur à cet atelier Muhammad Sidat, Responsable Football Professionnel à la CAF, a rappelé que la licence de club est un programme lancé depuis 2012 à la CAF et qui vise la professionnalisation des compétitions et des clubs. Ce programme énumère les conditions et les exigences que les clubs doivent remplir pour participer à une certaine compétition.

Anselme HOUENOUKPO