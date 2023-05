3ème édition du Festival international Zogben: Imelda Bada dévoile le cachet spécial de la manifestation à Oké-Owo

Vues : 6

Dans la dynamique de soutenir le gouvernement du président Talon dans son désir de faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde, l’Association Partage Diaspora réitère son engagement à tenir le pari de la 3è édition du Festival international Zogben à Oké-Owo. C’est la commune de Savè qui accueille l’évènement à Oké-Owo du 11 au 13 août 2023. Dans cet entretien, la présidente du comité d’organisation et promotrice du festival, Imelda Bada dévoile le cachet spécial réservé à cette édition et lance un appel à tous les Béninois du Bénin et de l’étranger pour une mobilisation générale autour de la culture.

Imelda Bada, promotrice du Festival International Zogben

L’Evènement Précis : Madame Imelda Bada, vous êtes la promotrice du Festival International Zogben et présidente du comité d’organisation de cette édition, dites-nous ce qu’on doit comprendre de ce festival.

Imelda Bada : Oui le Festival International Zogben est un festival de valorisation du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) béninois. Zogben, signifie la Lampe, qui donne la lumière.

Qu’appelle-t-on PCI ?

Le PCI est le patrimoine culturel immatériel (PCI). Il regroupe l’ensemble des pratiques et savoirs dont chacun hérite en commun, et qu’il s’efforce collectivement de faire vivre, recréer et transmettre. C’est un patrimoine vivant témoin de la diversité culturelle. Le PCI fait le lien entre patrimoine matériel et naturel. Mais, il faut dire que le patrimoine culturel immatériel (PCI) comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. L’importance du patrimoine culturel immatériel ne réside pas tant dans la manifestation culturelle elle-même que dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu’il transmet d’une génération à une autre. Cette transmission du savoir a une valeur sociale et économique pertinente pour les groupes minoritaires comme pour les groupes sociaux majoritaires à l’intérieur d’un État. Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel, veut dire garantir sa viabilité parmi les générations actuelles et sa transmission continue aux générations de demain.

Qu’est-ce que vous voulez apporter en dehors de ce que fait le gouvernement ?

Le Festival International Zogben veut aussi contribuer à révéler le Bénin à travers son patrimoine culturel, surtout immatériel, qui est une source intarissable de richesse. Le premier quinquennat du président Patrice Talon a permis au Bénin de se révéler au monde comme un pays attrayant et incitatif pour l’investissement productif d’emploi et de revenus grâce aux réformes opérées sur l’environnement des affaires ainsi que sur le cadre macro-économique et budgétaire. Ces 5 premières années de gouvernance ont permis au Bénin de s’équiper davantage que par le passé comme en témoignent de nombreuses infrastructures notamment en énergie, eau, routes, numérique, centres de santé, centres d’éducation et de formation, sports, etc. qui jalonnent tout le pays, ce qui permet au Bénin de s’engager résolument dans le groupe prisé des pays à revenu intermédiaire. Depuis lors plusieurs réformes ont vu le jour pour permettre à ce que les axes stratégiques qui permettent l’accélération de la croissance économique puissent réellement être mis en place et parmi les actions nous avons notamment la promotion du patrimoine culturel nationale, l’art et l’artisanat et nous notons également le désir du Gouvernement, de faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. Le constat du sérieux qui suit la mise en application du PAG nous a motivé au niveau de la diaspora à chercher à contribuer à cet élan de développement à travers la culture et le tourisme. Comme nous avons l’habitude de le dire, la diaspora est la vitrine d’un pays et c’est pourquoi aujourd’hui plus que jamais, nous devrions nous atteler à aider le Bénin à se révéler au monde avec ses plus belles parures.

Concrètement, quels sont vos objectifs ?

Le Festival International Zogben, a pour objectifs de : contribuer à faire connaître le patrimoine culturel immatériel Béninois à tous; d’induire une économie d’échelle et d’importants flux touristiques par la valorisation du Patrimoine culturel immatériel Béninois; d’accompagner les conventions de L’UNESCO notamment pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 Octobre 2003; de faire du patrimoine culturel immatériel béninois un levier de partage de valeur et d’éducation de masse; d’accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion du Bénin à l’international et de faire du Bénin une destination touristique prisée en Afrique et dans le monde.

Pourquoi vous avez choisi Oké-Owo ?

Oké-owo est l’exemple vivant du brassage de l’ère culturel Adja Tado et Yoruba. Les habitants d’Oké-Owo sont majoritairement Mahi, mais on y trouve également des nagots, des yorubas, des fons qui vivent dans un parfait brassage linguistique. Comme patrimoine immatériel dans la localité, nous avons constaté qu’en dehors du “tchingounmin” et du “toba” qui sont des rythmes et danses très prisés par la communauté Mahi en général, Oké-owo pratique également le “Adjossèdjan”, le “Oloboé”, le “Agbohoun”, le “Adjoba” et bien d’autres rythmes et danses qui donneront une touche particulière à cette 3ème édition du Festival international Zogben. Le village est situé à 25km au Nord -Est de Savè et à 258km de Cotonou pour 3 heures de route en voiture, en passant par Porto-Novo, la capitale historique du Bénin.

A quoi doit-on s’attendre pour cette édition ?

Au programme de l’édition 2023, nous aurons des ateliers créatifs ; des spectacles vivants; des balades virtuelles à thèmes pour découvrir et profiter de notre bel environnement; des animations pour les enfants ; des expositions-ventes pour s’émerveiller; le marché des producteurs pour allier le consommé local, plaisir, santé et climat; le village de la restauration avec des mets typiquement béninois; une buvette du territoire avec des boissons typiquement béninoises; un atelier scientifique sur le thème du Festival; un land’art avec des sculpteurs, plasticiens, Projections cinématographiques et une soirée de distinction de la flamme d’or, pour encourager à investir dans le domaine de la culture et du Patrimoine Béninois.

Qui peut participer ?

Le Festival International Zogben ne laisse personne au bord de la route. Puisque sa vocation sociale est d’impliquer le plus possible les Béninois où qu’ils se trouvent et de recevoir tous types de Public. La manifestation s’adresse à un large panel de publics : jeune public, familial, publics défavorisés, retraités, lycéens, personnes à mobilité réduite…Il faudrait souligner que nous avons pris l’initiative de négocier déjà pas mal de complexes hôteliers dans la commune de Savè, en mettant un point d’honneur sur l’aspect sécuritaire, avant pendant et après le festival.

Que diriez-vous en conclusion de cet entretien ?

Il me plait particulièrement de lancer un appel à tous les Béninois du Bénin et de l’étranger pour une mobilisation générale autour de la culture et au gouvernement de soutenir ce projet. J’invite également les sponsors à se positionner sur cette activité culturelle de grande importance qui va mobiliser un grand public à Oké-Owo du 11 au 13 août prochain et je rassure que le comité d’organisation, avec le soutien du maire de la commune de Savè, travaille la main dans la main pour un accueil chaleureux des festivaliers et autres invités dans de très bonnes conditions.

Propos recueillis par Alban TCHALLA