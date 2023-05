Taux élevé de fécondité au Bénin: Le gouvernement prend une importante décision

Vues : 184

En dépit des instruments de planification déployés, la croissance démographique du Bénin figure parmi les plus élevées au plan régional et même international. Elle continue d’inhiber les efforts de réduction sensible de la pauvreté pour favoriser l’émergence économique. Le gouvernement a donc décidé, en Conseil des ministres du mercredi 03 mai 2023, de tenir des assises nationales sur la croissance démographique et le développement.

Ce que vous devriez savoir : Courant la période du mois de septembre 2023, le gouvernement entend organiser des assises nationales sur la croissance démographique et le développement. Ceci en raison de la forte la croissance démographique liée à la fécondité. Ces assises regrouperont dans une approche participative et inclusive, la classe politique, la Société civile, les jeunes, les femmes, les universitaires, les leaders religieux, les responsables de culte, les gardiens de nos traditions, la diaspora ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Entre les lignes : Selon le gouvernement, entre 1979 et 2013, la population béninoise s’est accrue de 176%, passant de 3,3 millions à plus de 10 millions d’habitants, pendant que les pays comme l’Irlande et la Nouvelle-Zélande, ayant la même proportion de population que le Bénin en 1979, ont connu un faible accroissement respectivement de 37% et 43%. A l’évidence, ces données, indique le gouvernement, posent la problématique de l’efficacité de la politique nationale de population et notamment celle de la parentalité responsable. Elles expliquent également pourquoi malgré les efforts remarquables que fournit le peuple dans son ensemble, l’amélioration notable des conditions de vie n’est pas toujours ressentie ou perçue comme il conviendrait. Dès lors, il apparaît, à en croire le gouvernement, déterminant d’envisager un réajustement des paradigmes en la matière en vue d’asseoir de bonnes bases à même de concilier l’ambition de bien-être partagé et le désir de procréation. C’est dans cette logique qu’intervient l’organisation de ces assises nationales.

Quels sont les objectifs de ces assises : Lors des travaux de ces assises, les débats se dérouleront aussi bien en français qu’en langues nationales. Ils permettront d’identifier les facteurs favorisant la forte fécondité au Bénin et les limites des réponses utilisées, jusque-là, pour maitriser la dynamique démographique ; d’évaluer les conséquences de la croissance démographique sur la demande des biens et services sociaux et leur implication sur les dépenses publiques ; de proposer l’indice synthétique de fécondité optimale qui garantit l’équilibre d’investissements dans les secteurs productifs et sociaux et maximisent le bien-être national et de proposer aussi des mesures innovantes et vigoureuses visant l’accélération de la transition démographique et favorisant durablement le respect et le maintien à l’indice synthétique de fécondité optimale.

Par ailleurs : Il faut préciser qu’au lendemain de la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en Egypte, en 1994, la recherche de l’adéquation entre dynamique de population et développement est devenue une priorité pour de nombreux Etats. Le Bénin, prenant la mesure de l’enjeu, a affiché très tôt sa volonté d’intégrer les variables démographiques comme facteurs endogènes dans les plans et programmes de développement. Cela a conduit, en 1996, à l’adoption d’une Déclaration de Politique de Population dite DEPOLIPO, qui vise l’amélioration des conditions de vie des béninois à travers notamment la maîtrise de la dynamique démographique. Ensuite, la Politique Nationale de Population sur la période 2013-2025 a été adoptée avec les mêmes objectifs s’agissant entre autres, du capital humain et du renforcement de la prise de conscience en matière de procréation.

Alban TCHALLA