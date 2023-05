24h après le massacre terroriste à Kaobagou: Les populations fuient le village pour se réfugier à Kérou centre

Vues : 104

Les populations fuyant les attaques

C’est la panique totale aujourd’hui à Kérou. Au lendemain d’une attaque sanglante des djihadistes qui a fait douze morts selon les derniers décomptes, et plus d’une dizaine de disparues, les habitants de Kaobagou, où est survenue l’attaque, prennent la fuite pour aller se réfugier à Kérou centre, à Ouassa Péhunco et même à Banikoara. Hommes, femmes et enfants fuient sur les routes de Kérou pour échapper aux atrocités commises par les terroristes.

D’après un habitant de Kérou que nous avons interrogé, le calme n’est pas encore revenu au sein des populations. Beaucoup abandonnent leur maison, leurs marchandises dans les marchés et s’en vont sans vraiment savoir où se réfugier. Pour le moment, des renforts militaires sont arrivés déjà ce matin dans la commune. Ces renforts, espère-t-on sur place, pourraient dissuader les terroristes de revenir semer à nouveau la désolation dans la région.

Assise AGOSSA