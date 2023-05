20 ans après le drame:Koffi Olomidé à Cotonou pour honorer les martyrs de son concert

Vues : 114

Koffi Olomidé est à Cotonou depuis le petit matin de ce mercredi 3 mai 2023. La présence du Quadra kora man en terre béninoise, n’est pas pour y tenir un concert, mais pour saluer la mémoire des Béninois et Béninoises qui avaient perdu la vie lors d’un concert qu’il avait animé à Cotonou courant 2003. En effet, parti après ce drame, MM Mopao Mokonzi, n’a plus jamais mis les pieds sur le sol béninois. 20 ans après, il y revient avec certainement de meilleures pensées. Et d’ailleurs, selon le programme pour ce séjour d’un moins de 72 heures, Koffi Olomidé participera ce mercredi à partir de 18 heures à une messe souvenir à l’Eglise St Michel de Cotonou. Il se rendra ensuite au cimetière PK14 demain jeudi 4 mai à 11 heures pour y déposer de gerbe puis déjeunera à 13 heures avec les familles des victimes. Il va clôturer cette journée par son intervention dans le 20h00 (journal TV) de l’Ortb. Et le vendredi 5 mai, l’artiste congolais qui était en Côte d’ivoire avant de venir au Bénin va reprendre son vol retour.

A préciser que le samedi 3 mai 2003, 17 fans du « Tchatcho » étaient décédés lors de son concert au stade Général Mathieu Kérékou, suite à une bousculade.

Anselme Houénoukpo