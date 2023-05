Religion: Le CAEEB organise une grande croisade dès le 25 mai prochain

Vues : 3

Le Bénin accueille du 25 au 30 mai 2023, une grande campagne d’évangélisation au stade Charles De Gaulle de Porto-Novo. L’information a été donnée, le lundi 1er mai 2023, lors d’une conférence de presse animée par le Collectif des Associations des Églises Évangéliques du Bénin (CAEEB) et l’Église biblique de la vie profonde. Placée sous le thème : « La libération surnaturelle à travers Christ », cette croisade se veut être un moment de miracle et de délivrance de tout genre. Au regard de la densité des actions qui seront menées au cours de cette campagne, le président du CAEEB, le Révérend pasteur Guillaume Sogbossi, a invité tout le peuple béninois à fortement se mobiliser pour y participer afin de recevoir les bénédictions divines. Au cours de cette sortie médiatique tenue à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, le pasteur Clovis Alfred Kpadé, porte-parole du comité d’organisation a, annoncé les tenants et aboutissants de cet événement. Le programme de cette grande campagne d’évangélisation s’attèlera, selon lui autour de trois grands volets. « Le premier volet est la campagne d’évangélisation qui aura lieu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo du 25 au 30 mai prochain, tous les soirs à partir de 17h. Le 2ème volet est la conférence des ministres de l’évangile qui s’animera tous les matins de 7h à 9h autour du thème : ‘‘Accomplir le ministère ayant le ciel en vue’’ et le 3ème volet du programme de cette campagne sera marqué par une séance de sensibilisation sur l’impact académique et sera animée par le Révérend pasteur Dr William Kumuyi à l’endroit de toute la jeunesse béninoise le samedi 27 mai 2023 », a fait savoir le porte-parole du comité d’organisation. Parlant de la conférence qui se veut être purement éducative, elle est ouverte à tous les ouvriers évangéliques ou non, ainsi qu’à tous les professionnels. Elle se tiendra autour du thème : « Lève-toi et brille ». Le Directeur national Gck Bénin, le pasteur Clovis Alfred Kpadé invite cependant, toute la population béninoise, surtout les malades et grabataires et autres personnes atteintes de n’importe quelle maladie à sortir massivement pour participer à cette grande croisade. « Ce serait des moments de grandes bénédictions où la puissance de Dieu va se déployer », conclut-il.