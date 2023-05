Fête du travail: Dr Louis-Marc Sognon invite les artisans d’Aklampa à plus de professionnalisme

Vues : 9

Docteur Louis Marc Sognon, parrain de l’évènement lors de sa communication

A l’instar de la communauté internationale et de plusieurs associations béninoises, le collectif de l’association des artisans de Glazoué a également célébré la fête du travail, le lundi dernier dans l’arrondissement d’Aklampa. C’était sous le parrainage du Docteur Louis-Marc Sognon, que les travailleurs de l’arrondissement d’Aklampa dans la commune de Glazoué ont marché sur plusieurs kilomètres avec des animations, chants et danses. Au nombre des autres activités de cette journée, des séances d’échanges et de partage. A cette occasion, des communications au nombre desquelles celle qui a retenu l’attention est cella du Docteur Louis-Marc Sognon, parrain de l’évènement. Il a saisi cette opportunité pour exhorter le monde artisanal et surtout les travailleurs de l’arrondissement d’Aklampa, particulièrement de la commune de Glazoué, à exécuter correctement et avec soin leur différents travaux pour leur épanouissement puisqu’à l’en croire, seul le travail bien fait, est libérateur. Docteur Louis-Marc Sognon a également invité les artisans ainsi que toute la population, à l’union et à la cohésion sociale, gage de développement de la commune.

La marche des travailleurs à Aklampa

Aussi, travailler en coopération sur des activités, organiser des journées d’expositions des œuvres qu’ils ont l’habitude de réaliser, sont entre autres d’autres recommandations du parrain de l’évènement, Docteur Louis-Marc Sognon. Afin de matérialiser les prochaines journées internationales de la fête du travail, le parrain de cet évènement invite les travailleurs à réaliser dans la commune, une œuvre sociale ou de développement. Un tel acte concoure à la prospérité et au progrès de la commune de Glazoué ainsi qu’à l’épanouissement des citoyens de ladite commune.