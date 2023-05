Célébration de la fête du travail: Louis G. Vlavonou aux côtés des artisans de Porto-Novo

Poursuivant ses propos, le père a fait observer que le travail est de droit divin. La preuve a-t-il dit, Dieu a travaillé et a créé l’univers pendant 07 jours. C’est d’ailleurs au cœur de ce travail qu’il a créé l’homme et lui a donné autorité sur tout afin qu’il le fructifie.

« Nous pouvons être un fonctionnaire, nous pouvons être un artisan, quel que soit là où nous nous trouvons dans la chaîne de production, nous devons faire notre travail avec amour et surtout dans la crainte de Dieu », a martelé le célébrant en mettant l’accent sur le fait que c’est l’amour que nous mettons dans le travail que nous faisons qui nous libère et non le travail en lui-même.

Au cours de l’eucharistie, le père célébrant, Benoît Odounsi a prié pour les travailleurs du collectif des artisans de Porto-Novo, ceux qui ne sont plus de ce monde, le Chef de l’État qui célèbre son anniversaire ce jour, le Président de l’Assemblée nationale pour son engagement permanent aux côtés de toutes les couches sociales du Bénin et à tous les travailleurs du Bénin afin que le Seigneur leur donne la récompense d’un travail bien accompli.

You cannot copy content of this page