Soutenance de thèse à l’Université d’Abomey-CalaviSulpice Oscar Gbaguidi élevé au grade de Docteur en communication

Ce que vous devriez savoir : « La communication politique au Bénin de 2006 à 2021. Étude comparative des stratégies, des signes sémiotiques et de leurs impacts. Cas des Présidents Boni Yayi et Patrice Talon ». C’est sur ce thème que Sulpice Oscar Gbaguidi a décroché son grade de docteur en Sciences du langage et de la communication dans la spécialité communication. Le nouveau docteur a soutenu publiquement cette thèse, le lundi 17 avril 2023, à l’Université d’Abomey Calavi devant amis, parents et collègues.

Entre les lignes : Au terme de sa brillante présentation des résultats de ses travaux de recherche, le jury à l’unanimité, lui a décerné la mention très honorable. Ce jury international a été présidé par le Professeur Okry Pascal Tossou. Dans sa présentation, l’impétrant a mis en évidence les dimensions structurelles, symboliques et pragmatiques de la communication politique au Bénin dans une approche comparative des stratégies de Boni Yayi et Patrice Talon. Après les appréciations et quelques suggestions en vue de l’amélioration de la qualité scientifique du travail, le jury a déclaré Sulpice Oscar Gbaguidi digne du titre de docteur en Science du langage et de la communication dans la spécialité communication. Selon le Professeur Laré Kantchoa du Togo, les forces du travail résident dans la richesse du corpus recueilli et dans la pertinence de l’analyse menée. « Il s’agit d’une contribution très appréciable dans le domaine de la communication politique », a-t-il dit. Il a, par ailleurs, salué l’originalité et la pertinence du sujet choisi par l’impétrant. Pour le Professeur Alain Laurent Abia Aboa de la Côté d’Ivoire, « la qualité de ce travail repose sur une très bonne connaissance des stratégies de communication des acteurs politiques béninois, et la rigueur dans l’analyse des enjeux énonciatifs abordés ».

Par ailleurs : A l’issue de la délibération du jury, la cérémonie de port de toge et la photo de famille ont mis un terme à cette soutenance.

Alban Tchalla