Lutte contre la cybercriminalité: 1188 cybercriminels incarcérés au Bénin depuis 2020

Vues : 27

Plus de 2 milliards de Fcfa de préjudices en 3 ans selon l’OCRC

Wilfried Houngbédji dévoile les opportunités d’emploi aux reconvertis et à tous les jeunes

Au cours d’une émission spéciale télévisée estampillée « La cybercriminalité : un fléau moderne », le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, et les acteurs, notamment le commissaire de l’OCRC, DonatienSoukou, le procureur spécial de la Criet, Mario Mètonou et autresse sont prononcés sur le sujet. Pendant plus de 2 heures, ils ont fait le bilan de la traque, les statistiques et ont dévoilé quelques opportunités qu’offre le gouvernement aux cybercriminels reconvertis.

Quid des statistiques relevant de la cybercriminalité : « Nous avons 1188 détenus dans les prisons au Bénin pour des faits de cybercriminalité », c’est partant de ce nombre alarmant que le procureur spécial de la Criet, Mario Mètonou a fait le point de la répression contre ce fléau ces trois dernières années. « Au cours de l’année judiciaire 2020-2021, nous avons eu 360 condamnations. De 2021 à 2022, nous avons eu 451 et au cours de cette année judicaire, nous sommes à 263 condamnés actuellement pour des questions de cybercriminalité », poursuit le procureur en indiquant que des dispositions sont en train d’être prises pour que cette pratique ne soit plus un modèle économique qu’on brandit à la jeunesse pour lui faire croire qu’il y a moyen de se développer, de s’enrichir et de vivre de la cybercriminalité. Cette pratique auquel s’adonnent plusieurs jeunes Béninois fait des victimes dans le pays ainsi qu’à l’étranger. Au cours de l’émission, le commissaire de l’OCRC, Donatien Soukou a également exposé les statistiques des plaintes enregistrées par l’OCRC de 2021 à 2023. « En 2021, nous avons reçu 2031 plaintes et un préjudice de 1.546.436.228 fcfa. En 2022, nous avons reçu 2188 plaintes et un préjudice de 663.544.225 fcfa et de 2023 à ce jour, 495.456.027 fcfa de préjudice », informe le commissaire qui rassure que l’OCRC dispose des moyens qu’il faut pour la traque.

Quelles sont les peines encourues par les cybercriminels: Au cours de l’émission, le procureur spécial de la Criet, Mario Mètonou, a dévoilé les sanctions prévues par la loi portant code du numérique en République du Bénin à l’encontre des personnes reconnues coupables d’acte de cybercriminalité. A le croire, les peines varient de 2 à 20 ans de prison ferme selon la gravité des cas. « Au terme de l’article 566 de la loi portant code du numérique, la peine varie de 2 à 7 ans de prison ferme et une peine d’amende d’un million de franc cfa. Mais ça, c’est dans les cas où, vous êtes reconnus coupables d’escroquerie via internet et qu’il n’y a pas de circonstances aggravantes », a-t-il notifié. Il poursuit que les peines peuvent aller jusqu’à 20 ans si les circonstances sont aggravantes. « Les circonstances aggravantes peuvent être liées d’une part, à la qualité de l’auteur, au statut de la victime. Dans la première catégorie, vous avez par exemple un auteur qui est dépositaire de la force publique, un agent public. Je prends l’exemple de ma corporation. Si par exemple, un magistrat commet l’escroquerie via internet, la peine qu’il encoure est de 10 à 20 ans », explique le procureur Mario Mètonou. A l’entendre, la peine est la même pour les usurpateurs de titre d’autorité publique ainsi que les auteurs qui font appel à l’épargne public via l’internet et qui mobilisent les droit et biens pour l’escroquerie. « Pour les circonstances aggravantes tenant au statut ou à la qualité de la victime, vous encourez une peine de 10 à 20 ans et une amende de 25 millions de fcfa si vous commettez la cybercriminalité sur une personne vulnérable (malade, souffrant d’une déficience mentale, une personne dont la vulnérabilité n’est pas inconnue de vous au moment où vous l’escroquez). Les biens et tous les patrimoines que vous avez accumulés par cette infraction seront également confisqués », ajoute le procureur.

Quelles sont les opportunités qu’offre le gouvernement aux reconvertis : Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, il est hors de question que des actes criminels du genre soient tolérés ou que ces acteurs bénéficient d’une quelconque compassion. « Il n’y a pas à compatir pour ces cybercriminels », dit-il puisque selon lui, l’image du pays à l’international doit être préservée afin d’éviter des conséquences plus graves. Wilfried Houngbédji réfute en revanche l’idée de manque d’emploi. Selon lui, le chômage ne peut être avancé comme étant la raison qui pousse les jeunes à emprunter ce mauvais chemin puisque le gouvernement investit beaucoup à travers des programmes mis en place pour palier le phénomène de manque d’emploi. « Le gouvernement a même lancé des initiatives pour que l’agriculture intéresse des gens qui de base ne sont pas agriculteurs », précise Wilfried Houngbédji. Il invite par la même occasion, les jeunes à se mettre en coopérative pour monter un projet afin d’être financé par des structures de micro finance et autres. Il les exhorte également à massivement participer au concours de recrutement de militaire lancé récemment par le gouvernement. Pour le porte-parole du gouvernement, l’exécutif a également initié plusieurs programmes qui s’adressent aux artisans. Au terme de ces programmes, poursuit-il, figure le programme ‘’Azoli’’ pour les reconvertis de cybercriminalité. Ce programme est un dispositif conçu par l’ANPE, sur instruction du gouvernement afin de rendre disponible sur le marché, des jeunes ayant le profit d’ouvriers qualifiés ou spécialisés dans les domaines d’emplois en adéquation avec les besoins actuels et future de l’économie.

Comment éviter d’être arnaqué : Toujours au cours de cette émission, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji et d’autres acteurs ont prodigué quelque conseils aux populations afin qu’elles ne soient plus victimes des actes de cybercriminalité. Selon Wilfried Houngbédji, le gouvernement ne lance aucun avis de recrutement pour lequel il demande de payer un montant par mobile money mais plutôt au trésor public avec indication précise de sa plateforme. « On ne vous donnera jamais un numéro privé pour dire de faire un transfert dessus. Même une société digne de nom ne ferait un avis de recrutement en vous demandant d’envoyer de l’argent sur un compte privé. Aussi, lorsque vous voyez une personnalité publique fait dans le social, offre des bourses comme ces délinquants l’affichent sur les réseaux sociaux et quelle vous demande une contrepartie, or vous n’avez pas encore vu la bourse, vous devez vous interroger et dire que ce n’est pas évident », conseille Wilfried Houngbédji. Pour l’intervenant Dr Wanilo Fagla, aucune opportunité venue de quelqu’un plus ou moins connu, n’est à saisir. « Prenez le temps de bien vérifier. Que personne ne vous appelle pour dire que vous avez gagné un concours auquel vous n’aviez pas participé. Il faut être très vigilant. Ne montrez pas votre nudité à des gens que vous n’avez jamais vus. Toutes les propositions miraculeuse sont dangereuses…Ne tombez pas dans ces pièges », avertit-il.

Assise AGOSSA