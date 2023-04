Pour l’essor de la filière coton et soja: Le ministre Bio Tchané et sa délégation rassurent les producteurs

Vues : 10

Abdoulaye Bio Tchané

Depuis quelques jours, les producteurs manifestent leur mécontentement sur certains sujets relatifs à la production du coton. A cet effet, Le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané a conduit le mardi 18 avril 2023, une délégation gouvernementale à la rencontre des agriculteurs du Nord pour s’informer davantage sur les motifs de leur mécontentement et leur présenter les mesures déjà prises, voire comment trouver ensemble une porte de sortie.

Pour ces échanges le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale avait à ses côtés ses collègues Romuald Wadagni des finances, Gaston Dossouhoui de l’agriculture, Sadiya Assouma du commerce. Cette décision d’aller vers ces acteurs concernés émanent du Chef de l’Etat, Patrice Talon, qui entend mieux cerner leurs besoins et difficultés pour y apporter des solutions idoines. En effet, les efforts et l’engagement permanent du gouvernement ont permis à la production de soja de passer de moins de 100000 tonnes en 2015 à plus de 400000 tonnes en 2022. Ayant donc l’ambition de maintenir cette dynamique, le président de la République a délégué ses ministres sur le terrain. Après avoir remercié le Chef de l’Etat et les membres du gouvernement présents à la séance, le président de l’Association Su tébo bèrè win de Parakou et porte-parole de la délégation, Paul Sounon, a rappelé à l’assistance les vraies raisons de la grogne au sein de leur corporation. Selon lui, les nombreuses charges supportées par les producteurs ne permettent pas à ces derniers de jouir du fruit de leurs efforts. Ce qui crée des frustrations en leur rang quand le prix de vente est bas. Le ministre d’État Abdoulaye, Bio Tchané a fait comprendre aux producteurs le processus qui conduit à la prise de décisions concernant le coton et le soja.

Vue partielle des producteurs à la table de discussion

L’autorité ministérielle a rappelé la volonté manifeste du gouvernement de faire des agriculteurs des hommes indépendants et qui tirent bénéfice de leurs activités agricoles pour un développement harmonieux et équilibré. Le ministre d’Etat en a profité pour énumérer les nombreux actes posés par le gouvernement pour favoriser l’essor des filières coton, soja ou encore cajou notamment les subventions des intrants ou encore le gasoil où des milliards de nos francs sont injectés chaque année pour permettre aux filières sus mentionnées de se développer. Au terme des échanges, les producteurs sont mieux informés sur la situation et sont rassurés de ce que le gouvernement s’emploie à les aider. Ils ont pris l’engagement de se donner à fond pour une meilleure production du coton et du soja cette année afin de faire parler positivement du Bénin dans la sous-région et dans les autres pays du monde. Ce message, ils entendent porter à leur base.

Alban TCHALLA