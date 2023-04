Disponibilité en eau potable en milieu rural: La société Omilayé engagée à offrir un service adéquat

Vues : 10

A la suite de la polémique entretenue autour de l’approvisionnement de l’eau potable dans la commune de Bonou, Dominique José DA CRUZ, Directeur Général de la société Omilayé, mandatée par l’Etat pour la distribution de l’eau potable en milieu rural, s’est prononcé sur le sujet le mercredi 19 avril 2023. Au cours de nos échanges, il a exposé le cadre institutionnel de la réforme de l’hydraulique villageoise, le mandat de sa société, les actions menées et les perspectives.

Dominique José DA CRUZ, Directeur Général de la société Omilayé

De quoi il est question : La société Omilayé du groupe Eranove ayant de solide réputation en Afrique dans la gestion des services sociaux de base, est mandataire de l’Etat dans la distribution d’eau potable en milieu rural dans huit départements pour une durée de 10 ans. Il s’agit des départements du Borgou, de l’Alibori, du Zou, des Collines, du Mono, du Couffo, de l’Ouémé et du Plateau. Omilayé avait signé le 11 avril 2022 un contrat d’affermage avec l’Etat béninois à la suite d’un appel d’offre international. Le 13 juin de la même année, le gouvernement a adopté ledit contrat en conseil des ministres. Du 22 octobre au 23 décembre 2022 a eu lieu le transfert de 449 adductions d’eau villageoise à la société Omilayé dont plus de la moitié était en panne.

Ce que vous devriez savoir : Très concrètement, il faut retenir que la société a commencé l’exploitation sur le terrain. Mais sur les infrastructures réceptionnées plus de la moitié est en panne et le contrat prévoit des travaux de mise en conformité. L’autorité contractante vient de recruter les maîtres d’ouvrages pour ces travaux qui vont durer deux ans. Pendant ce temps, la société travaille avec ses collaborateurs dans des conditions à la limite surhumaine pour offrir un service H24 aux populations sur les infrastructures plus ou moins en formes. C’est dans ces conditions que certains esprits malins travaillent dans l’ombre pour salir l’image de cette société qui a accepté accompagner la réforme du gouvernement ayant mis fin à la mal gouvernance dans le sous-secteur eau potable en milieu rural. Cette campagne de désinformation consiste à tenir l’image de cette société, qui est en plein diagnostic des problèmes sur le terrain en vue de la densification du réseau distribution d’eau potable dans les départements concernés.

Ce qu’il a dit : Le DG, DA CRUZ a expliqué l’importance de ce projet et les différentes étapes à franchir. Dans sa présentation, le DG de la société Omilayé est revenu sur la cartographie des travaux et les actions en cours de réalisation. Il projette avec son équipe une campagne de promotion en allant sur le terrain pour prendre connaissance de ce qui ne va pas. Dans la politique de rapprochement avec le client, la société Omilayé a créé 4 agences et des centres secondaires dans les villages où il y a beaucoup plus de clients. Dans ces agences, il y aura deux directions nationales. Aujourd’hui, la société est à 46% du taux de dessert de la population. Vingt-deux adductions d’eau villageoises (AEV) ont été enregistrées et le département du Mono est à plus de 86% du taux d’exécution. « On a un système de transfert de l’eau collectée dans le sous-sol à une idée de traitement. Après cela, on véhicule cette eau dans un château d’eau pour que l’eau soit transférée vers les transformateurs finaux aux robinets. A côté de cela, il y a des sources d’alimentation interne », a expliqué le Directeur Général de la société Omilayé, Dominique José DA CRUZ. Pour lui, l’ambition des autorités, c’est de sortir de tout ce processus des infrastructures qui sont conformes aux standards internationaux pour délivrer un service correcte et adéquat à un coût acceptable. Il faut dire que s’agissant de la commune de Bonou qui fait polémique, elle dispose de quatre adductions d’eau villageoises (AEV) pour desservir les populations. Des quatre infrastructures, deux d’entre-elles sont fonctionnelles et desservent la population depuis plusieurs mois. Les deux autres feront l’objet des travaux de mise en conformité conformément à l’´article 52.2 du contrat d’affermage. Car, la majorité des infrastructures entrées dans le patrimoine de la nouvelle société, était en panne du fait de leur état de délabrement avancé. Par ailleurs, la société annonce pour bientôt le démarrage des travaux de mise en conformité, l’extension des réseaux et la réalisation de toutes les branchements. Notons que ces échanges, avec le Directeur Général de la société, ont permis de connaître la stratégie de sa société pour desservir convenablement les populations rurales de son périmètre d’affermage en eau potable.