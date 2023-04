Accroissement de la production du coton et du soja: Le gouvernement échange avec les producteurs du septentrion

Vues : 7

Vue partielle de la délégation gouvernementale

De quoi s’agit-il : Une délégation gouvernementale est allée échanger avec les producteurs du Soja et du Coton du Septentrion cette semaine. L’objectif de cette rencontre est de dissiper les goulots d’étranglement qui sont à la base de la faible production du coton, du soja et autres, afin d’apporter des solutions idoines. La délégation était composée du ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, du ministre de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui et de la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Assouman. Au cours de la rencontre, les ministres ont, à tour de rôle, apporté des solutions aux différentes préoccupations des producteurs en liaison avec la vision du gouvernement Talon.

Que disent-ils : Pendant les échanges, le ministre Romuald Wadagni a fait savoir aux producteurs qu’ils sont le socle de l’économie béninoise. « C’est la production agricole et sa transformation qui feront notre richesse. Le gouvernement dans son intégralité à un profond respect et une grande sensibilité à vos difficultés. Plein d’initiatives sont en cours et sont là parce que pour nous, la conviction elle est claire, la vitalité de la production agricole et la transformation de nos produits sont le pilier central de notre économie », dit-il.

Vue d’ensemble

Pour donc encourager les producteurs, le ministre Gaston Dossouhoui les a rassuré de la hausse du prix du coton. Quant au ministre Abdoulaye Bio Tchané, il leur a fait comprendre que désormais, seul les producteurs et les acteurs fixeront les prix des produits et que le gouvernement n’interviendra que, lorsqu’il y aura des mésententes. Des solutions qui ont réjoui les présidents des associations qui sont satisfaits et promettent sensibiliser leurs bases. Ils ont également remercié le gouvernement qui a promis leur offrir 4000 tracteurs pour soulager les paysans. « Nous sommes très contents de cette rencontre avec la délégation gouvernementale, qui est venue nous expliquer ce qu’on n’avait pas compris. Nous avons souhaité que le prix de coton s’améliore et ils l’ont promis. Le ministre de l’Agriculture et son homologue du commerce nous ont promis aussi 4000 tracteurs. Avec ces derniers on peut travailler mieux », a laissé entendre le président de l’association Su tébo bèbè win de Parakou, Paul Sounon. Même son de cloche chez le président de l’association Gbéwougobou de N’dali, Imorou Sakakora qui s’est réjoui des négociations intervenues lors des échanges.

Entre les lignes : Il faut noter que le ministre Gaston Dossouhoui avait aussi fait une tournée nationale pour expliquer aux producteurs de Soja et de coton, les ambitions du gouvernement dans le secteur agricole. Avec cette nouvelle délégation, les producteurs du septentrion sont convaincus que le pilier de l’économie béninoise est l’agriculture.

Assise AGOSSA