Les SG des centrales face aux syndiqués à la Bourse du Travail

« Non à l’ingérence des ministres… Non à la politisation des CAP ! » ont scandé hier les centrales et confédérations syndicales du Bénin. C’était à l’occasion d’une assemblée générale d’explication qu’elles ont tenue à la Bourse du travail à Cotonou en présence de plusieurs syndiqués. Il s’agit en effet des Commissions administratives paritaires (CAP) instituées depuis quelques années pour assurer au mieux le dialogue social au niveau sectoriel entre les acteurs du système éducatif des enseignements maternels, primaires et secondaire avec les autorités compétentes. Le renouvellement des membres qui devrait être effectif depuis janvier 2023 est la pomme de discorde entre les ministères concernés et les centrales syndicales, selon Anselme Amoussou, Secrétaire général de CSA-Bénin. Ce renouvellement est a priori une activité syndicale, à le croire, déplorant « l’ingérence » des autorités gouvernementales. « On veut nous imposer les représentants des enseignants au niveau des CAP » fustige le syndicaliste, qui avec ses pairs, veulent prendre à témoin l’opinion nationale et internationale. « Il y a beaucoup de manipulations et de contrevérités qui s’orchestrent en ce moment autour de cette affaire » condamne-t-il.

Tout allait bien dans le processus de désignation des représentants des enseignants dans les CAP jusqu’à la veille des dernières législatives de janvier 2023, selon Noel Chadaré, SG/Cosi-Bénin, quand les jours d’après, les autorités gouvernementales changent d’option et décident de reconduire la liste des représentants désignés en 2019. Une confédération syndicale les aurait écrites pour protester contre la liste des nouveaux représentants désignés. Mais pour Noël Chadaré, cette centrale n’a aucune représentativité au niveau des travailleurs dans leur ensemble pour aller contre le processus en cours et amener les autorités à décider autrement. «C’est un piteux et pitoyable feuilleton dont l’une des conséquences majeures et la déstabilisation du mouvement syndical à la base » désapprouve le SG/UNSTB Apollinaire Afféwé « Nous sommes dans une situation d’impasse et la seule porte de sortie ne peut être que le consensus » préconise-t-il.

Christian TCHANOU