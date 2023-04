Réunion  de l’APF en France: L’HE Assan Seibou conduit la délégation béninoise

Vues : 10

La commission politique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) a tenu sa réunion à Paris en France. A ce grand rendez-vous, la section béninoise de l’APF conduite par le député Assan Seibou est composée des députés Chantal Ahyi et Augustin Ahouanvoèbla. Au cours de cette importante réunion, la section béninoise de l’APF a eu à présenter la situation politique et sécuritaire de son pays.

Au plan politique, la section béninoise de l’APF a présenté à ses pairs les élections législatives de janvier 2023 auxquelles sept partis politiques ont pris part dont trois de l’opposition. « Au terme de ces élections, trois partis politiques (deux de la mouvance et un de l’opposition) ont pu être représentés à l’Assemblée Nationale dans les proportions ci-après : Union Progressiste le Renouveau (UP Le Renouveau), Parti de la mouvance : 53 Députés sur 109 ; Bloc Républicain (BR), Parti de la mouvance : 28 Députés sur 109 ; Les Démocrates (LD), Parti de l’Opposition : 28 Députés sur 109. La configuration politique qui transparait de ces représentations montre une présence non moins significative de l’opposition dans la nouvelle Assemblée du Bénin. Cela mérite d’être souligné dans la mesure où au cours de la dernière législature l’opposition n’était pas représentée » lit-on dans la déclaration de la délégation béninoise à Paris. Au nom du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la République, la section béninoise de l’APF conduite par Assan Seibou a exprimé ses remerciements à l’APR en ces termes : « C’est sans doute, l’occasion pour notre délégation, d’exprimer, au nom du Président de l’Assemblée Nationale du Bénin, Son Excellence Louis GBEHOUNOU Vlavonou et au nom du Président de la République du Bénin Son Excellence Patrice Talon, à l’APF en général et à la Commission politique en particulier, notre gratitude pour les efforts déployés et l’accompagnement du Bénin dans cette traversée. »

Au plan sécuritaire, la présentation des honorables Ahouanvoèbla, Ahyi et Seibou a porté sur les attaques terroristes dans la partie septentrionale du Bénin : « Le Bénin est affecté depuis peu, dans l’extrême Nord du pays, par une progression de groupes terroristes qui sévissent dans les pays sahéliens. Dans le cadre de la lutte organisée contre ce fléau qui se mène à travers différents types d’actions de coopération sécuritaire Sud-Sud, Nord-Sud et mondiale, le Bénin se réjouit des résultats atteints sur son territoire. Il n’est pas exagéré d’affirmer que sur les aires directement affectées, le Bénin ne gère plus à ce jour que des situations de veille sécuritaire, car l’ennemi est sans visage, sans revendication territoriale et politique, et sans organe dirigeant établit publiquement sur le terrain. Il surgit et frappe par surprise sans raison, des populations rurales ou services administratifs ; les actes ne semblent que viser un but : semer la terreur !!!Malgré son degré d’organisation propre qui inspire confiance, le Bénin soutient et s’associe à toute initiative de pays ou organisation qui vise à lutter efficacement contre ce fléau » a fait observé la délégation.

Signalons que la Commission politique de l’APF a pour vocation d’examiner les questions politiques et l’État de droit dans le monde francophone, les rapports avec les institutions de la Francophonie, les orientations générales de l’Assemblée ainsi que les questions juridiques relatives au règlement et à ses dispositions d’application.

Fidèle KENOU