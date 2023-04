Remaniement du gouvernement Talon: Le départ d’un ministre réjouit le président Soglo

Est-ce enfin la fin du calvaire du peuple béninois ? C’est la question qui revient sur toutes les lèvres depuis le remaniement ministériel intervenu le lundi 17 avril dernier. Le ministre Séverin Quenum de la justice a quitté son poste et est remplacé par Yvon Détchénou. Ceci, après un réquisitoire sévère du professeur Joël Aïvo sur ses conditions de détention à travers une lettre ouverte au ministre de la justice. Suivi des dénonciations des avocats de l’ancienne ministre Reckya Madougou qui sont interdits de visite à leur cliente ; sans oublier la tentative d’assassinat de mon fils Ganiou Soglo, et la dégradation de la situation carcérale de tous les détenus sous le régime de ‘’la Rupture’’. Je me suis rendu en vain au palais de la présidence de la République, puis au domicile du couple présidentiel pour y trouver portes closes. Contacté par téléphone sur ce remaniement, le président Soglo a simplement paraphrasé Winston Churchill en guise de réponse : « Ceci n’est peut-être pas le commencement de la fin, mais c’est peut-être la fin du commencement » .

