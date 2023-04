Mobilisations de ressources pour le 8e cycle du FEM: José Tonato lance le dialogue national sur les opportunités à explorer

Vues : 7

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) est à son 8e cycle. Et dans ce cadre, le Bénin l’un des pays qui bénéficient de l’appui du Fem œuvre pour la mobilisation de ressources au profit de ce fonds. C’est ainsi que dans le cadre de ce 8e cycle, un dialogue national (la 2e édition) est organisé sur les opportunités de mobilisations de ressources. C’est le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, qui a procédé, le lundi 17 avril 2023, au lancement de cet atelier qui s’est déroulé sur deux jours, à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Ledit atelier qui est une concertation nationale des acteurs des secteurs publics et privés de l’environnement, a connu la présence des partenaires à divers niveaux. L’issue de ces échanges, vise à outiller les participants pour aller vers les différents fonds qui existent dans le domaine de l’environnement au Bénin. C’est ce qu’a expliqué le point focal opérationnel FEM-Bénin, Memanton Boni Yala, en laissant entendre à l’ouverture de ce rendez-vous que « l’objectif est de mobiliser plus que jamais des ressources auprès des guichets pour ce 8ème cycle, qui a commencé depuis juillet 2022, afin de financer les priorités nationales en faveur des changements climatiques, de la biodiversité, de la dégradation de nos terres etc ». A sa suite, le ministre José Tonato a insisté sur les bienfaits de l’appui du FEM ces dernières années au Bénin. Et selon lui, ces appuis ont permis d’impulser une dynamique positive, simultanément au niveau des organisations civiles et de l’Etat à travers plusieurs projets dont celui de la restauration de l’écosystème au Bénin. « Ces conventions et accords permettent de mobiliser des moyens financiers et techniques qui viennent en appui aux ressources nationales. Ceci, dans le cadre du marché de l’environnement. », a-t-il expliqué avant d’inviter les participants d’avoir de fructueux échanges. Pour sa part, le représentant régional Afrique du Fonds pour l’Environnement Mondial, Sow Ibrahim, a félicité le Bénin pour l’obtention de ces deux organisations avant d’informer que le FEM a atteint une mobilisation 5,3 milliards de dollars, soit une augmentation record de 33%. A préciser que le dialogue a pris fin le mardi 18 avril 2023.

Anselme HOUENOUKPO