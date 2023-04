Festival International Zogben: L’ambassadeur Eusèbe Agbangla reçoit en audience Imelda Bada

La promotrice du Festival International Zogben, Imelda Bada a été reçue en audience, le mardi 11 avril 2023, par l’ambassadeur Eusèbe Agbangla. Cette rencontre avec le diplomate s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la 3 e édition dudit Festival. Une initiative que l’ambassadeur a saluée avant de féliciter l’initiatrice et l’ensemble du comité d’organisation. Il a, ensuite prodigué de sage conseils qui permettront au comité d’organisation d’atteindre les objectifs. Imelda Bada requinquée, promet faire le nécessaire pour qu’à travers le Festival International Zogben le Bénin puisse s’installer au cœur des cultures du Monde. Le Festival International Zogben, qui vise à accompagner le PAG du Président Patrice Talon est porté par l’association Partage Diaspora Béninoise, une association qui se veut être principalement un pont entre le Bénin et ses enfants qui vivent hors de ses frontières. Rappelons, que la 3 e édition du Festival International Zogben se tiendra du 11 au 13 août 2023 à Oké-owo dans la commune de Savè.

