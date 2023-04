Coopération économique entre le Bénin et la Lettonie: Des investisseurs Lettons échangent avec des entreprises béninoises

Vues : 7

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la Lettonie, une rencontre B to B avec la délégation d’hommes d’affaires de la Lettonie et les entrepreneurs béninois s’est tenue, le mercredi 19 avril 2023, au siège de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin). C’est sur l’initiative de l’institution consulaire en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx). Au cours de la rencontre, les chefs d’entreprises béninois ont échangé avec les entreprises lettones exerçant dans plusieurs domaines. Il s’agit entre autres des domaines des équipements médicaux digitalisés, solutions TIC (logiciels de traking de flotte et de carburants, de gestion de dossiers clients etc), poteaux en bois, numérique, sciences agricoles, médecine, produits alimentaires et luminaires décoratifs. Chaque entreprise s’est dirigée vers une entreprise Lettone spécialisée dans son domaine.

Ce qu’en disent les initiateurs : A l’entame des travaux, la directrice des opérations à la CCI-Bénin, Joëlle Vidéhouenou, a souligné que l’institution consulaire met en œuvre toute action destinée à la promotion des entreprises afin de leur permettre de nouer des partenariats avec leurs homologues de l’extérieur. « L’intérêt de cette rencontre pour les chefs d’entreprises béninois est de promouvoir leur produit et service, et rechercher par la même occasion des partenariats avec les entreprises Lettones», dit-elle en souhaitant la pérennisation de la relation bilatérale entre les deux pays. A sa suite, la représentante de la délégation de la Lettonie, Iveta Strupkaja, a fait une brève présentation des secteurs prioritaires de la Lettonie et les avantages pour les entreprises béninoises à investir dans ces secteurs.

Entre les lignes : La Lettonie est un pays de l’Europe du Nord et membre de l’Union Européenne. Les indicateurs macroéconomiques de la Lettonie sont généralement positifs. L’économie lettone est tirée par le secteur des services qui contribue à 64% du PIB et emploie 69% de la population active. Grâce à sa réglementation fiscale attrayante, la Lettonie a développé un vaste secteur des services financiers. Les transports et les TIC sont également des activités importantes pour l’économie du pays. Les transports, en particulier, contribuent à 7,3 % du PIB et emploient plus de 8 % de la main-d’œuvre.

