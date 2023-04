50e Championnat du monde de pétanque: Claude Azéma se réjouit des garantis du ministre Homeky

Vues : 3

Conférence de presse

Le 50e Championnat du monde de pétanque se tiendra bel et bien à Cotonou, Bénin, du 8 au 17 septembre 2023. A, à peu près, 5 mois de cet évènement, le comité d’organisation travaille déjà pour la réussite de la compétition. Et dans ce cadre, après le choix du lieu fait par le gouvernement, le président de la fédération internationale de pétanque et des jeux provençal (Fipjp), Claude Azéma accompagné d’un membre de son comité exécutif a opéré une séance de travail au Bénin. Après les visites et les échanges, il a co-animé avec le Ministre des Sports, Oswald Homeky, ainsi que le président de la Fédération Béninoise de Pétanque, Garba Yaya, une conférence de presse dans les locaux du ministère des sports. C’était le lundi 17 avril 2023. A cette occasion, le président Azéma s’est montré satisfait de l’état d’avancement des préparatifs de ce rendez-vous mondial de Pétanque.

« Pour nous, c’est vraiment un plaisir de venir organiser ce Championnat au Bénin car, je sais combien le gouvernement est engagé, le Président de la République lui-même, le Ministre des Sports et toutes les autorités administratives. L’image du Bénin sera portée par la Pétanque. J’ai vu le site et c’est un bel endroit pour jouer. Nous allons faire en sorte que le Bénin soit révélé comme vous le souhaitez», a déclaré Claude Azéma tout heureux et confiant. Pour sa part, le Ministre des Sports, Oswald Homeky, remerciant pour la confiance du patron de la pétanque au plan mondial, a laissé entendre que « cette compétition est une aubaine pour le Bénin de montrer à l’Afrique et au monde entier, ce que nous sommes capables de faire au plan organisationnel et au plan sportif où notre équipe a déjà réussi à être vice-championne ». Il a ensuite donné la garantie que cette édition sera « belle».

De son côté, le président de la Fédération Béninoise de Pétanque a félicité le Chef de l’État et le Ministre des Sports pour tous les efforts consentis. Garba Yaya a promis, au nom du bureau Exécutif de la Fédération Béninoise de Pétanque, mettre les petits plats dans les grands pour faire de ce 50e Championnat du monde, un évènement inoubliable. Les dés sont donc désormais jetés ! Tout est mis en branle pour une parfaite réussite de ce grand rendez-vous international. Le tournoi mondial aura pour cadre un bel espace aménagé derrière l’esplanade de l’Amazone à Cotonou.

Les conférenciers ont également profité de cette occasion pour inviter le peuple béninois dans son entièreté à s’approprier ce projet d’organisation du plus grand évènement en matière de pétanque afin de permettre au pays de relever le défi.

Anselme HOUENOUKPO