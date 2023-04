Remaniement ministériel: Talon fait un rétropédalage et sanctionne Quenum

Vues : 33

Patrice Talon

« Je ne l’ai pas envisagé …. On ne change pas l’équipe qui gagne, donc, jusqu’à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique resteront en place parce qu’ils me donnent satisfaction ». C’était le 13 mars 2023 dernier, à l’occasion de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum au Bénin. Patrice Talon, lors d’une conférence de presse à ses côtés, avait ainsi clairement exprimé son intention de ne pas procéder à quelque remaniement du gouvernement en ces moments. D’aucuns l’avaient espéré depuis les lendemains des dernières législatives avec la nouvelle configuration politique à l’assemblée nationale. Le « non » ferme de Patrice Talon ce 13 mars semblait donc avoir définitivement mis fin à un suspens qui durait tant. Désormais, dans la tête des béninois, la même équipe gouvernementale reste en place.

Puis arrive le mois d’avril où tout semble changer. Ce fut d’abord le 5 avril dernier, où un décret présidentiel est pris pour la réaffectation d’un secteur entre deux ministères. Le ministre en charge de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbénonci, perd la coopération, désormais attribuée à Romuald Wadagni, ministre d’Etat, en charge de l’économie et des finances. Un volet change de main, mais les hommes restent. Remaniement tout de même, puisque l’assemblée nationale a été consultée au préalable pour avis et un décret présidentiel est pris dans ce sens. Ça n’a pas fait l’effet d’une bombe. Patrice Talon procédait juste à un réglage technique important, lui qui depuis 2016 est obnubilé par le désir ardent de booster davantage la diplomatie économique pour un Bénin plus rayonnant. Il ne serait pas toujours satisfait des efforts accomplis dans ce sens par Aurélien Agbénonci et veut sans doute essayer la touche Wadagni.

Puis vlan, arrive ce lundi 17 avril, où un remaniement en bonne et due s’opère contres toutes les attentes. En portant un démenti à la polémique autour d’un prétendu limogeage de son ministre, Sévérin Quenum de la justice quelques jours plus tôt, Patrice Talon a semé la grosse surprise, il y a 48 heures déjà, en revenant sur ses pas. Surprise pour la bonne cause où stratégie d’homme d’Etat ? De toutes les façons, ce qui paraissait une rumeur est désormais une vérité absolue. Sévérin Quenum quitte le gouvernement et cède son portefeuille de ministre de la justice à Yvon Détchénou, avocat de profession comme lui et ex bâtonnier. Deux autres ministres aussi s’en vont, Jean Claude Houssou et Hervé Hêhomey, respectivement en charge de l’énergie et des transports. Ils n’ont pas été remplacés comme Sévérin Quenum, mais ont vu plutôt leur ministère rattacher à d’autres. C’est le style Talon. L’homme a sa vision et sa perception des stratégies de développement. On pourrait lui reprocher d’avoir, chose rare, fait le contraire de quelque chose qu’il a promis, il y peu. Il reste que certaines situations dans la vie peuvent conduire les hommes les plus conservateurs de principes chers à eux, à opérer des changements hâtifs. Patrice Talon vient de le faire, non pas parce qu’il a fini par se convaincre de la nécessité d’un remaniement ministériel après les législatives de janvier 2023, mais sans doute pour atteindre des objectifs précis. Lorsqu’on observe, les secteurs ayant subi des mouvements au niveau du gouvernement comme l’énergie et les transports, on se rend compte que le Chef de l’Etat, comme à son habitude, ne fait rien au hasard. Ce sont des secteurs clés et dans lesquels, il y a encore de gros défis à relever et d’importants investissements à réaliser, en dépit des acquis depuis son avènement au pouvoir. Patrice Talon a certainement mesuré les degrés de compétence et d’efficacité des deux ministres désormais attributaires de ces secteurs pour espérer plus de résultats de leur part.

Il faut surtout observer le caractère très apolitique de ce remaniement ministériel qui vient de s’opérer quand on sait qu’un seul parti, pourtant grand soutien du pouvoir, y a perdu deux ministères. Comme on l’a constaté à ses précédents remaniements ministériels, le facteur politique joue moins dans le choix des ministres de Talon, que celui purement technique. Le chef de l’Etat semble se faire une idée claire de la classification de ses collaborateurs de tous ordres. Il y a des acteurs politiques purs et durs d’une part et des acteurs techniquement rompus en charge de la conduite de son programme d’action de gouvernement, d’autre part.

Talon déçu de Sévérin Quenum ?

Bien que certains ministres aient été reconduits à leurs postes, ce décret marque la fin du parcours de Sévérin Quenum, qui avait pris les fonctions en 2018. Qu’est-ce qui sous-tend donc ce changement de main à la tête du ministère de la justice et de la législation, quand on sait qu’il est l’un des bras droits du Chef de l’Etat ? Membre éminent du collectif de ses avocats, Me Sévérin Quenum est un acteur judiciaire qui connaît la maison de la justice. Sa nomination était jusque-là perçue par certains analystes comme un atout dans un contexte où le secteur de la justice est engagé dans des réformes majeures. Mais, l’annonce de son limogeage à peine un mois que Patrice Talon, ait déclaré qu’« on ne change pas l’équipe qui gagne. Jusqu’à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique pour moi resteront en place parce qu’ils me donnent satisfaction », laisse penser certains que le Chef de l’Etat serait déçu de lui. Si le Chef de l’Etat lui-même a rassuré qu’aucune œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part et qu’il n’attend pas de ses ministres qu’ils soient des dieux sur terre, il est aisé de comprendre que son éviction de l’équipe gouvernementale, est probablement liée à une affaire grave, surtout quand on connait la fidélité de Patrice Talon dans les relations et son sens d’amitié. Même si les raisons ne sont pas encore officialisées, le contexte de mécontentement croissant face à la gestion des prisonniers et son implication dans plusieurs dossiers, ne sont pas à occulter, selon des indiscrétions.

Christian TCHANOU