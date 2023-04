Remaniement ministériel: Le BR perd deux postes et se réduit à 7 ministres

Vues : 4

Le Bloc Républicain été quelque peu fragilisé politiquement au regard du remaniement ministériel opéré lundi dernier par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Déjà en infériorité numérique vis-à-vis de l’Union Progressiste le Renouveau en terme de ministres membres du parti, le cheval blanc cabré vient encore de perdre deux grosses plumes, à travers les personnes d’Hervé Hèhomey, jusque-là ministre en charge des infrastructures et des Transports et de Dona Jean-Claude Houssou, désormais ancien ministre de l’Energie. Tous deux avaient été positionnés par le BR aux élections législatives de janvier 2023. Hervé Hèhomey a pu s’en sortir en se faisant élire député dans la 24e circonscription électorale, siège qu’il a aussitôt cédé à à son suppléant Janvier Yahouédéou, sans savoir qu’il serait injecté du gouvernement plus de deux mois après.

Bref, après le départ de ces deux ministres, il reste au compteur sept (07) ministres BR au gouvernement sur les 22 actuels, y compris Salimane Karimou qui a rejoint le parti à l’approche des élections législatives. Il s’agit de : Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’État chargé du Plan et du Développement ; Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de la Fonction publique ; Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Ministre du Numérique et de la Digitalisation ; Shadiya Alimatou Assouman, Ministre de l’Industrie et du Commerce ; Samou Seidou Adambi, Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines ; Modeste Tihunté Kérékou, Ministre des Pme et de la Promotion de l’emploi ; Karimou Salimane, Ministre des Enseignements maternel et primaire.

Christian TCHANOU