Remaniement du gouvernement: Les portefeuilles de Tonato et d’Adambi élargis

Vues : 5

Le chef de l’Etat, Patrice Talon

L’un des changements constatés dans le dernier remaniement de Patrice Talon, est le renforcement du portefeuille de deux ministres. Il s’agit de José Didier Tonato et de Samou Seïdou Adambi, qui ont vu respectivement les volets ‘’transport’’ et ‘’énergie’’ rattacher à leurs ministères. José Didier Tonato est désormais le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable et Samou Seïdou Adambi, dirige le ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. Mais, bien avant eux, le ministre Romuald Wadagni, a été aussi renforcé le 5 avril 2023, avec le volet ‘’coopération’’ qui a quitté le ministère des Affaires étrangères. Interrogé sur ce transfert de la coopération au ministère de l’économie, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a, à l’occasion de sa rencontre avec la presse le vendredi 14 avril 2023, déclaré que « le Chef de l’État recherche davantage d’efficacité ». C’est pourquoi le président Patrice Talon a fait le choix de confier le volet coopération au ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances pour qu’il soit « encore plus impliqué que par le passé ». Il poursuit en disant qu’il va y avoir davantage de cohérence et d’efficacité dans l’action de son gouvernement. En se basant sur les faits, il est donc évident que l’attribution de nouvelles fonctions à ces deux ministres, soit pour engager lus de performances dans ces domaines. Car, ces derniers sont maintenus à leurs postes, mais leur mission est désormais renforcée.

Alban TCHALLA