Production du coton: Le Bénin détrône le Mali et prend la 1ère place en Afrique

Le Bénin a détrôné le Mali en matière de production de l’or blanc en Afrique pour le compte de cette nouvelle campagne 2022-2023. Avec une production de 587.000 tonnes, le Bénin occupe désormais la première place, suivie du Burkina-Faso puis le Mali en 3ème position. Ces chiffres ont été évoqués lors de la réunion du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA) qui s’est tenue la semaine dernière à Abidjan.

Malgré les affres de la guerre russo-ukrainienne qui a engendré la pénurie d’engrais dans plusieurs bassins cotonniers, le Bénin s’est fait démarquer et s’est imposé dans la production de l’or blanc en Afrique. En raison de l’envolée des prix sur le marché international, les importateurs ont acquis trop peu d’intrants ou ont passé commande trop tardivement. Au Burkina Faso et au Mali, l’insécurité a également contribué à une diminution des surfaces cultivées. Parmi les explications avancées par les experts du secteur, la précocité des semis aurait permis à la culture de mieux résister. De plus, grâce à l’anticipation des autorités, une utilisation accrue de fertilisants aurait favorisé des plants plus robustes face aux insectes.

Assise AGOSSA