9ème  législature: L’he Gbénonchi parle des défis de la mouvance au parlement

Invité sur l’émission ‘‘Ma part de vérité’’ de Golfe Tv le dimanche dernier, l’honorable Gérard Gbénonchi, Député à l’Assemblée Nationale neuvième législature, Président de la Commission des Finances et des Echanges et Deuxième Vice Président du Parti Union Progressiste le Renouveau s’est prononcé sur les défis de la mouvance au parlement pour le compte de la 9ème législature.

Quels sont les défis de la mouvance au parlement : S’agissant des perspectives de la mouvance au parlement, l’honorable Gérard Gbénonchi a souligné que son groupe parlementaire fera tout ce qu’une législature fait. C’est-à-dire, précise-t-il, le contrôle de l’action du gouvernement, le vote des lois, même les plus dures comme la révision de la constitution. « On continuera de réformer le pays pour que notre pays soit le plus moderne possible et il faut des réformes courageuses pour y parvenir. Je pense que cette législature ne s’exonérera pas à cela », a-t-il ajouté. Comme défis, le député a cité les vacances dans les unités administratives de la gouvernance locale. « Nous devons réfléchir à comment faire pour doter le pays de textes qui permettent d’installer les gouvernances locales au niveau de nos villages, de nos quartiers », dit-il en précisant qu’il faut un texte de loi pour revoir cette situation.

Que dire de la proposition de la loi d’Amnesty des démocrates : Selon l’honorable Gérard Gbénonchi, cette proposition de loi n’est qu’une rumeur puisqu’elle n’a pas encore été communiquée à l’Assemblée nationale. « Avant que le député ne puisse commencer à opiner sur un projet de loi ou une proposition de loi, c’est qu’il y a eu une ouverture de session où la loi est communiquée par le président de l’Assemblée nationale aux députés. Quand un projet de loi ou une proposition de loi est déposée au président de l’Assemblée nationale, cette proposition est communiquée à une session et affectée à une commission technique compétente », explique le deuxième Vice Président du Parti Union Progressiste le Renouveau. A le croire, l’ensemble des propositions de loi suit une procédure donnée et doit respecter les normes et dispositions des textes de l’Assemblée. Mais l’honorable estime que si cette loi s’avérait être votée, cela engendrait de l’injustice. « Il y aura un sentiment d’injustice à l’égard du commun des béninois qui, pour toute sorte d’acte, va en prison ou sont en prison pour des faits criminels mais il n’y aura jamais de loi d’Amnesty pour eux. Alors que si cela concerne les politiques, il faut effacer leur peine pour abandonner les poursuites, c’est l’impression que ça va donner», explique-t-il.

Assise AGOSSA