1èresession ordinaire du Comité de Pilotage : Les grandes orientations du projet DEFI-Pro en 2023 validées

Vue partielle des participants à la session ordinaire du COPIL

Ce que vous devriez savoir : Le Comité de Pilotage (COPIL) du projet de Développement de l’Enseignement Technique, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (DEFI-Pro) a tenu sa première session ordinaire, le vendredi 15 avril 2023. Au cours de la séance, plusieurs orientations ont été validées. Il s’agit entre autres de la validation du rapport d’exécution technique et financière du projet au titre de l’année 2022 ; de l’amendement et la validation du projet du Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTAB) 2023 et l’amendement et la validation du Plan de Passation des Marchés(PPM) 2023.

Ce qu’en disent les participants : Selon le Directeur de Cabinet du Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Inspecteur Garba Ayouba, le projet DEFI-Pro occupe une place de choix dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) au Bénin.A l’ouverture des travaux de cette session, il a énuméré des réalisations essentielles visant l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale de l’EFTP à mettre à l’actif du projet DEFI-Pro. Il s’agit, pour lui, du démarrage effectif depuis, le 20 février 2023, des travaux de construction/réhabilitation du Lycée Technique Agricole (LTA) d’Ina pour un délai contractuel de réalisation de quinze (15) mois.Il a également évoqué la formation de douze (12) cadres de l’INIFRCF à la conduite d’élaboration de curricula de formation dans l’EFTP et l’élaboration de quatre (04) curricula de formation dans de nouveaux métiers (technicien en énergie solaire photovoltaïque, technicien en BTP-chef chantier, technicien en maintenance automobile avec applications mécatroniques et technicien en maintenance et exploitation des machines agricoles). A sa suite, le coordonnateur du Projet DEFI-Pro, Ignace Roch Vissoh a fait savoir que «le projet DEFI-Pro est l’un des 26 projets du Programme d’Actions du Gouvernement pour le secteur de l’éducation et qui a connu des avancées notables depuis son démarrage ». A le croire, le financement DEFI-Pro est structuré autour de trois composantes. « La Composante 1 vise à renforcer et moderniser les infrastructures et les équipements des établissements de l’EFTP. La Composante 2 vise à améliorer et pérenniser la qualité de la formation technique et professionnelle pour une meilleure employabilité des apprenants », a-t-il laissé entendre. Quant à la composante 3, ajoute-t-il, elle vise à renforcer les dispositifs de gouvernance et de pilotage pour une meilleure efficience des processus décisionnels de l’EFTP.

Entre les lignes : L’objectif stratégique du projet de Développement de l’Enseignement Technique, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (DEFI-Pro) est de contribuer au développement économique et social du Bénin par un renforcement de l’offre de l’EFTP adaptée aux besoins du marché de l’emploi. Ceci, afin de réduire les inégalités sociales et territoriales.