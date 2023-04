Accès à l’eau potable à Savè: Direct Aid inaugure un forage pour les populations de Oké-owo

Vues : 13

Coupure de ruban par les autorités

L’organisation internationale humanitaire Koweïtienne Direct-Aid a doté les habitants du village Oké-owo, arrondissement de l’okpara dans la commune de Savè, d’un forage leur permettant de s’approvisionner en eau potable. La cérémonie officielle d’inauguration du joyau a eu lieu le dimanche 16 avril 2023, en présence, du maire de Savè, Oba Chabi Denis, des cadres et membres des associations de la localité, des têtes couronnées et sages du village.

De quoi s’agit-il: L’eau c’est la vie et la vie n’a pas de prix. C’est ce qui justifie l’acte posé par l’organisation internationale humanitaire Koweïtienne Direct-Aid en faveur des habitants de Oké-owo à travers la construction de ce forage. En effet, soucieux d’accompagner l’Etat dans son programme d’action qui accorde une priorité à l’accès universel à l’eau potable et pour pérenniser le service public de l’eau potable à la population, Direct-Aid a réalisé cette infrastructure hydraulique. Cette infrastructure comprend un forage et un grand château avec un système de pompage hybride et vient répondre à un besoin en eau potable exprimé par les populations de Oké-owo.



Qu’est-ce qu’il faut comprendre : Fondée en 1981 par des cadres Koweïtien, l’organisation internationale humanitaire Koweïtienne Direct-Aid, est une organisation humanitaire et sociale. Elle a pour objectif principal d’accompagner les gouvernements africains dans leurs politiques de lutte contre le triangle de la terreur, pauvreté-ignorance-maladie. C’est une organisation qui intervient dans les domaines tels que la santé, l’éducation, la formation, l’hydraulique, les microprojets, le social, les secours humanitaires et bien d’autres. Présente au Bénin, l’organisation internationale Kowéïtienne Direct-Aid ne cesse de répondre aux besoins des populations. C’est dans cette logique qu’est intervenue la construction de ce forage à de Oké-Owo.



Ce que disent les bénéficiaires : Pour le Maire de Savè, Oba Chabi Denis, la réalisation de cet ouvrage « est une parfaite illustration de la volonté politique du président Patrice Talon d’offrir de l’eau potable à tous les citoyens quel que soit l’endroit où ils se trouvent ». Pour sa part, le chef de l’arrondissement de l’Okpara, Bernard Gobou a remercié les membres de Direct Aid. Au nom des bénéficiaires, Tatiana Azombade, a également remercié les donateurs et a fait savoir que l’ouvrage va soulager leurs nombreuses difficultés au quotidien d’accès à l’eau potable. « Ce beau forage de qualité, va en effet nous permettre d’avoir accès à l’eau pendant toutes les périodes de l’année. Je vous remercie encore infiniment », a-t-elle dit. Tatiana Azombade a promis aux donateurs qu’un bon usage sera fait de cette réalisation.



Des doléances formulées : Ce forage ne suffit pas pour couvrir tout le besoin en eau à Oké-Owo. Les populations ont saisi l’occasion de cette inauguration pour en demander aux donateurs. « Nous continuons de vous supplier de nous accorder un deuxième ouvrage ici à Oké-Owo. Nous avons davantage besoin de votre accompagnement pour disposer de l’autre côté du goudron, un autre ouvrage ou que vous nous faites plusieurs BF. Nous sommes très nombreux ici à Oké-Owo et il nous faut au moins une dizaine de BF. Nous vous supplions de nous aider aussi à réparer les autres forages qui sont tous en panne ici à Oké-Owo », a souhaité la porte-parole des bénéficiaires, Tatiana Azombade. Elle sera appuyée dans ses propos par le président de l’AGROD, Josué N’vode, qui a exhorté les donateurs à leur réparer des robinets gâtés, à construire une école coranique et aussi à offrir des bourses de pèlerinage à la Mecque aux musulmans. « Oké-owo est très peuplé et l’adduction villageoise que nous inaugurons aujourd’hui, ne suffit pas à lui seul pour couvrir nos besoins en eau. Un autre château d’eau sera la bienvenue en raison de l’effectif de la population d’Oké-Owo. A défaut, nous souhaitons une extension de ce Château d’eau pour la mise en place d’une dizaine de point d’eau dans le village. Oké-Owo sera aussi très heureux d’accueillir des réalisations de Direct Aid dans d’autres secteurs comme l’éducation, la santé, le transport fluvial », a-t-il précisé. Il a aussi salué la qualité de l’ouvrage et surtout le professionnalisme de l’entrepreneur, Docteur Marc Sognon. Les responsables de Direct Aid ont pris note des besoins des populations de Oké-Owo. Son représentant, Sanni Kabirou, Coordinateur des projets hydraulique de Direct Aid, a rassuré les habitants de Oké-owo, que l’organisation ne va pas le abandonner. « Progressivement, nous allons essayer de satisfaire à vos doléances », promet-il. Sanni Kabirou a exhorté les bénéficiaires à prendre soin de cet ouvrage. Il a aussi présenté les caractéristiques de l’ouvrage et appelé à une bonne utilisation de ce joyau. A l’occasion de cette cérémonie officielle de remise des clés de l’ouvrage, les populations d’oké-owo ont fortement salué Docteur AGOGNON Wandji Gérard qui a ouvré dans l’ombre pour l’aboutissement de ce projet d’adduction villageoise.