Sur l’initiative du Cnos Ben: Vlavonou et plusieurs acteurs politiques marchent pour la Paix 

Le président Louis Vlavonou et le président du Cnos Ben Julien Minavoa ici avec quelques responsables avant le top de la marche

Ce que vous devriez savoir : Dans le cadre de l’édition 2023 de la journée internationale du sport au profit du développement de la paix, le comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) a organisé, le samedi 15 avril, la marche pour la paix. Cet événement parrainé par le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbéhonou Vlavonou vise la promotion de la paix et du dialogue social. Il a connu la participation tant des acteurs sportifs que des hommes politiques. Et ensemble, ils ont marché sur un circuit dont l’itinéraire a démarré de l’esplanade de l’assemblée nationale et est passé devant l’école urbaine centre, le Lycée Béhanzin, le boulevard Djassin, l’Ineps puis a échoué sur l’esplanade de l’assemblée nationale. Soit une distance d’environ 6km parcourue. Parmi les marcheurs de cette année, on a noté outre le président de l’assemblée nationale, la présence des responsables d’institutions telles que la cour suprême, la cour constitutionnelle, des députés, du président de la confédération africaine de Handball, Mansourou Arèmou et bien d’autres. En dehors de son caractère incitatif à la promotion de la paix, cette marche a également contribué au maintien physique et psychique. Car, à pas cadencés, le président Minavoa et ses invités ont transpiré. Ce qui est bon pour le maintien en équilibre de l’organisme humain.

Ce qu’en disent les participants : Le secrétaire général du Cnos Ben, Fernando Hessou, a félicité les participants pour la grande mobilisation qui témoigne d’intérêt que chacun d’eux porte pour le maintien du climat de paix au Bénin et pourquoi pas dans le monde. Pour sa part, le parrain de l’évènement, le président Louis Gbéhonou Vlavonou s’est dit heureux de voir toutes les couches prendre part à l’activité. « Sans la paix, nous ne saurons parler de politique, ni de développement. C’est pourquoi il est important qu’on se mette ensemble dans la tolérance pour faire germer les idées favorables pour la cohésion sociale et la paix», a fait savoir le président Vlavonou. Abondant dans le même sens, le président Julien Minavoa a invité tous les citoyens à œuvrer quotidiennement pour la paix. « Et cela passe par le respect des valeurs du sport», souligne-t-il avant que le Président de la Cahb, Arèmou Mansourou, ne rappelle que le sport avait déjà contribué à l’apaisement du climat social tendu au Bénin. « Je me rappelle qu’en 2004, la qualification de l’équipe nationale à la première CAN de son histoire en 2004 nous a fait voir des adversaires politiques se prendre dans les bras. C’était pareil quand les juniors s’étaient qualifiés pour le mondial de leur catégorie en 2005», a illustré l’ancien directeur de cabinet du ministre Valentin Aditi Houdé (ministre des sports à l’époque). Selon lui, le sport reste un outil au service du développement et de la paix, un outil avec lequel on peut rapprocher des peuples ou des groupes qui ne s’accordent pas à un moment donné.

Par ailleurs : Au-delà du message de la paix, cette activité s’illustre également comme un vecteur de cohésion et d’unité nationale que prône le comité national olympique sportif du Bénin avec à sa tête le président Julien Minavoa.

Anselme HOUENOUKPO