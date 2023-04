Transfert de la coopération au ministère des Finances: « Le chef de l’État recherche davantage d’efficacité », dixit Wilfried Houngbédji

Vues : 39

« Le chef de l’État recherche davantage d’efficacité en ce qui concerne la coopération particulièrement dans son volet économie ». C’est ce qu’a fait remarquer le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji le vendredi 14 avril 2023 à l’occasion de sa rencontre avec la presse. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, la dimension coopération aboutit aux accords de financement et aux discussions sur les financements. C’est pourquoi le président Patrice Talon, a fait le choix de confier le volet coopération au ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances pour qu’il soit « encore plus impliqué que par le passé ». Il poursuit en disant qu’il va y avoir davantage de cohérence et d’efficacité dans l’action de son gouvernement. Notons que ce réaménagement technique du gouvernement, a été opéré par le président Talon le 5 avril 2023. De ce réaménagement, la coopération a été retirée du ministère des affaires étrangères et confiée au ministère de l’Economie et des Finances.

Alban TCHALLA