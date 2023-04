Prétendu limogeage du ministre Sévérin Quenum: Des faits parlants….Silence radio du gouvernement !

Vues : 52

Le ministre Sévérin Quenum

L’information a bruité toute la journée du mercredi. Les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras. Des médias en ligne comme ceux traditionnels aussi. Sévérin Maxim Quenum ne ferait plus partie du gouvernement de Patrice Talon. Il aurait été limogé par le Chef de l’Etat pour des raisons non encore élucidées, du moins par des voix autorisées. Beaucoup s’attendaient à ce que le gouvernement annonce officiellement la nouvelle dans les heures qui ont suivi l’acte de limogeage. Mais il en est encore rien. Il reste que des faits observés ces dernières 48 heures laissent conclure à la véracité de cette rumeur. Sévérin Quenum, avocat de profession n’a pas participé au conseil des ministres de ce mercredi, selon des sources proches de la présidence. Le second fait marquant est son absence à la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale pour le compte de l’année 2023 et qui consacre également la rentrée officielle de la 9ème législature. En tant que ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme, il fut jusque-là l’autorité gouvernementale assermentée qui représentait toujours l’exécutif à ces occasions. C’est plutôt le ministre Jean Claude Houssou, en charge de l’énergie qui a été désigné à sa place. Sévérin Quenum ne serait pas pourtant empêché d’aucune manière pour accomplir une telle mission, s’il n’y avait pas une maldonne en ce moment entre lui et le chef de l’Etat. Il est présent sur le territoire national actuellement, selon une source fiable. Le troisième fait le plus parlant, rapporté pas des indiscrétions est que celui qu’on pourrait déjà appeler ex-ministre de la justice, a procédé à un déménagement de certains de ses biens personnels au niveau de son cabinet ministériel dans la soirée de ce même mercredi. L’un dans l’autre, le départ de Sévérin Quenum du gouvernement semble davantage s’avérer en attendant que confirmation officielle en soit donnée. Probablement que le gouvernement ne tardera plus à briser le silence autour cette information pour mieux situer l’opinion publique.

Christian TCHANOU