Ouverture de la 1ère session ordinaire de l’année 2023 à l’Assemblée nationale: « Cette rentrée est sous le signe d’une aube nouvelle, de pluralité et d’espérance »

Vues : 5

Le Président de l’Assemblée nationale 9ème législature, Louis Gbèhounou Vlavonou a procédé ce jeudi 13 Avril 2023 à Porto-Novo, conformément aux dispositions de l’article 87 de la constitution et 4 du règlement intérieur de l’institution, à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2023. Cette ouverture est intervenue sur la base d’un quorum largement atteint de 97 députés sur 109. Comme annoncé, la première rentrée parlementaire de la 9ème législature a été rehaussée par la présence de deux délégations de parlements étrangers. Il s’agit des délégations des Assemblées nationales du Ghana et du Niger conduites respectivement par le Président Alban Bagbin et le Vice-président Oumarou Yahaya. Outre le gouvernement représenté par le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou, on a noté aussi la présence des présidents des institutions de la République, des Ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et consulaire, des Représentants des organisations internationales, la préfète de l’Ouémé et le Maire de la ville de Porto-Novo, etc.

Dans son discours d’ouverture, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a salué au nom des honorables députés et en son nom propre la présence des deux délégations étrangères de parlementaires en ces termes : « Votre présence à cette cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire du Parlement béninois pour le compte de l’année 2023 témoigne, si besoin en était encore, de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent nos Parlements respectifs. Elle traduit par ailleurs, votre attachement à la consolidation des liens d’amitié, de solidarité et de fraternité qui unissent nos peuples. Soyez en remerciés ! » La neuvième législature dont la première session ordinaire s’est ouverte hier est une législature particulière de transition. Le président Vlavonou n’a pas occulté cette spécificité dans son discours : « …la spécificité de la séance de ce jour tient en ce qu’elle marque le démarrage effectif de la Neuvième législature dans ses missions constitutionnelles, pour les trois (03) années à venir. Oui, trois (03) années, parce que notre législature dite de « transition », fera un mandat de trois (03) ans au lieu des quatre (04) observés depuis l’avènement du renouveau démocratique, en vue de l’organisation des élections générales à partir de 2026 où le mandat du Député sera porté à cinq (05) ans, conformément à la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi no 2019-40 du 07 novembre 2019 » a-t-il détaillé.

Aube nouvelle

Le numéro un des députés de la 9ème législature, Louis Gbèhounou Vlavonou se dit heureux du retour de l’opposition à l’Assemblée nationale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il place cette rentrée parlementaire sous le signe d’une aube nouvelle, une aube de pluralité et d’espérance. « En effet, comment ne pas se réjouir de la présence, à nouveau, de l’opposition, dans l’enceinte où bat le cœur de la démocratie dans notre pays ? Une présence remarquable et vitale pour la paix, une présence source de renforcement de légitimité, une présence annonciatrice de riches débats parlementaires, une présence, reflet de l’acceptation des réformes politiques et institutionnelles salvatrices pour un Bénin qui gagne. » S’est-il réjoui avant de rappeler qu’ « Il n’aura échappé à personne que la Huitième législature, législature de réformes par excellence, qui auront permis de restructurer profondément l’Etat sans le déstructurer ou lui changer d’identité, a traîné un handicap près de quatre (04) ans durant : l’absence de l’opposition parlementaire. Bien qu’elle fût composée d’une majorité et d’une minorité parlementaires, la Huitième législature eut une apparence singulière dans l’histoire politique béninoise à l’ère du renouveau démocratique. Nul n’est besoin de revenir sur les raisons d’un tel fait ni sur la responsabilité des uns et des autres car comme le dit si bien Marius Saint-Arnault : « On doit chercher dans le passé ce qui brille pour donner au présent de l’éclat, si l’on ne veut pas obscurcir l’avenir ».

Enracinement de la démocratie et du développement

Toutefois, pour le Président Vlavonou, cette aube nouvelle est celle de la responsabilité, de l’enracinement de la démocratie et du développement. C’est ce qui fonde son appel à l’endroit de ses collègues députés de la minorité comme de la majorité parlementaire : « Cette aube nouvelle nous appelle à travailler pour l’enracinement de la démocratie et pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin, en tenant compte du poids de l’histoire mais dans une dynamique de progrès et d’avancement. L’intérêt du Bénin prime nos intérêts partisans et égoïstes. Oui le Bénin doit demeurer notre priorité. » a-t-il lancé. Le Président de l’Assemblée nationale a également exprimé le vœu qu’un climat de travail apaisé s’instaure pour permettre à l’institution de doter le Bénin des lois visant à consolider sa démocratie et à renforcer les bases de son développement.

Points saillants de l’ordre du jour

Pour le Président Louis Gbènounou Vlavonou, cette session sera consacrée aussi bien au vote des lois qu’au contrôle de l’action gouvernementale. Plusieurs projets de loi sont donc à l’ordre du jour de la présente session parmi lesquels : le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social ; le projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Abu Dhabi, le 04 mars 2013 ; le projet de loi relative au taux d’intérêt légal en République du Bénin ; le projet de loi portant autorisation d’adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York, le 10 décembre 2008 ; le projet de loi relatif à l’activité d’affacturage en République du Bénin ; etc.

Fidèle KENOU