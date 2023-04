Coopération bilatérale entre le Bénin et la France: L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla reçu au Sénat français

Vues : 33

L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla et le président Christian Cambon

Sur l’invitation du Sénateur du Val-de-Marne, Christian Cambon, président de la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près la République française, Eusèbe Agbangla, s’est rendu au siège du Sénat français. Au cours des échanges, le président Christian Cambon a notamment apprécié la gouvernance économique en cours au Bénin et sa disponibilité à examiner avec l’Ambassade les possibilités de coopération avec le Sénat. Les deux personnalités se sont convenues de promouvoir la gouvernance parlementaire pour accompagner l’excellence de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Au terme des discussions, l’Ambassadeur Agbangla a eu l’occasion de visiter le siège de la Chambre Haute du Parlement français.

Alban TCHALLA