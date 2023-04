Assemblée nationale: Vlavonou  pense à des retouches à la constitution

Vues : 14

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou favorable à une nouvelle relecture de la constitution. Il l’a fait savoir ce jeudi 13 avril 2023 dans son discours d’installation. Son souhait face à cette question, c’est de parvenir de commun accord avec toutes les autres forces politiques, à faire ces retouches en lui conservant son esprit « républicain et démocratique ». Car, pour lui, ces retouches « s’imposent » pour l’amélioration constante de la Constitution. « Dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution des retouches », a-t-il dit. Par ailleurs, précise-t-il, les fondamentaux doivent être conservés. A cet effet, il a notamment évoqué « l’option républicaine et démocratique et la limitation à 02 du nombre de mandats du président de la République ». Adoptée en 1990 à l’issue de l’historique conférence des forces vives de la nation, la constitution béninoise a été touchée pour la première fois en 2019 par les députés de la 8è législature. En ce temps, il a été inscrit dans la loi fondamentale qu’aucun président de la République ne peut faire plus de deux mandats, de sa vie. Le président de l’Assemblée a également informé que les réflexions relatives à la modification si nécessaire de la loi organique relative aux lois de finances pourraient aussi être menées, en vue de garantir une participation encore plus importante de l’Assemblée nationale l’orientation et aux autres phases du processus budgétaire. De même, il est impérieux, à l’en croire, que le parlement vote une nouvelle loi portant cartographie électorale, afin d’actualiser la liste, le positionnement et au besoin, le nombre d’électeurs des centres et postes de vote sur toute l’étendue du territoire national. « À cette fin, une nouvelle et postes de vote version de la loi sur les unités administratives locales qui corrige les insuffisances relevées lors de la mise en œuvre de celle qui est en vigueur, s’impose comme un nécessaire préalable », confie-t-il. Par ailleurs, une nouvelle modification du règlement intérieur de notre institution pourrait être adoptée, notamment pour renforcer le nombre et le rôle des commissions permanentes, préciser les dispositions ambigües, procéder à l’intégration de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ou encore, créer de nouvelles structures au sein de l’administration parlementaire.

Alban TCHALLA