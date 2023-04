Assemblée nationale: Vlavonou expose les enjeux et espoirs de la 9ème législature

Vues : 25

De quoi s’agit-il ? Le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a officiellement pris les rênes de l’Assemblée nationale 9ème législature ce jeudi 13 Avril 2023 à Porto-Novo. Au cours de cette cérémonie d’investiture qui a réuni un parterre relevé d’invités au plan national et international, le Président de la 9ème législature a présenté les enjeux et espoirs de son nouveau mandat.

Qui sont les invités ? Les parlements du Ghana et du Niger ont rehaussé la cérémonie par la présence de leurs délégations conduites respectivement par le Président Alban Bagbin et le vice-président Oumarou Yahaya. Au plan national, la cérémonie d’investiture du Président Vlavonou a connu la participation de madame la vice-Présidente de la République, Mariam Chabi Talata ; des quatre anciens présidents de l’Assemblée nationale Adrien Houngbédji, Amoussou Bruno, Antoine Kolawolé Idji et Mathurin Koffi Nago ; des ministres du gouvernement notamment Adidjatou Mathys, Véronique Tognifodé, Jean-Claude Houssou, Salimane Karimou, Yves Kouaro et Raphaël Akotègnon. On note également à cette cérémonie la présence des présidents d’institutions de la République, des chefs de parti politique notamment Joseph Djogbénou ; les autres membres de la Conférence des Présidents ; des Ambassadeurs et représentants du corps diplomatique ; des représentants des organisations internationales ; le préfet de l’Ouémé, Marie Akpotrossou ; le Maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty ; des sages et notables de la ville de Porto-Novo ; des majestés têtes couronnées, chefs religieux et chefs traditionnels pour ne citer que ceux-là.

Que faut-il retenir ? Cette législature comme l’indique le Président Vlavonou dans son discours d’investiture est porteuse d’enjeux et d’espoirs : « La Neuvième législature de l’Assemblée nationale du Bénin que j’ai l’honneur et le privilège de diriger est marquée de deux (02) signes distinctifs majeurs : d’une part, son caractère transitoire et d’autre part, les espoirs et enjeux dont elle est porteuse. » a-t-il dit. Cette législature d’enjeux et d’espoirs, l’autorité parlementaire entend la conduire en bon père de famille : « Encore plus que par le passé, je m’engage solennellement, à la conduire conformément aux normes républicaines et en bon père de famille. Je me tiendrai, aux côtés de chacun de mes cent-huit (108) collègues, sans distinction entre majorité et minorité parlementaire mais dans l’intérêt exclusif de notre peuple et de notre pays. Je m’efforcerai de jour comme de nuit, dans mes rapports avec chacun, de discerner entre les considérations politiques, administratives et personnelles. Je ferai autant que possible appel aux vertus de la concertation et de la consultation. Je tâcherai en permanence d’être équitable, de faire preuve de disponibilité, de prendre en compte les diverses contributions et de rester attentif aux préoccupations des uns et des autres. » Tel est l’engagement du Président Louis Gbèhounou Vlavonou envers ses 108 collègues députés.

S’agissant des enjeux de cette législature, ils sont multiples et diversifiés. Le Président de l’Assemblée nationale voudrait compter sur ses pairs pour apporter des retouches à la constitution sans altérer ses fondamentaux : « Dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution, les retouches qui s’imposent, en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l’option républicaine et démocratique et la limitation à deux (02), du nombre de mandats du Président de la République. » a-t-il dit.

La modification si nécessaire de la loi organique relative aux lois de finances ; le vote d’une nouvelle loi portant cartographie électorale, afin d’actualiser la liste, le positionnement et au besoin, le nombre d’électeurs des centres et postes de vote sur toute l’étendue du territoire national ; le vote d’une nouvelle version de la loi sur les unités administratives locales ; l’adoption d’une nouvelle modification du Règlement intérieur pour renforcer le nombre et le rôle des commissions permanentes, préciser les dispositions ambigües, procéder à l’intégration de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ou encore, créer de nouvelles structures au sein de l’administration parlementaire ; le vote du projet de code d’éthique parlementaire ; la mise en place en matière financière d’une commission chargée de définir avec précision et de systématiser les modalités pratiques de l’examen en commission et du débat en plénière sur les décrets de ratification des accords de financement, ainsi que des rapports trimestriels d’exécution du budget ; la mise en place des règles de traitement diligent des pétitions de nos concitoyens,…sont entre autres des chantiers qui attendent la 9ème législature. A tout ceci, le Président Vlavonou ajoute les projets de lois qui seront transmis au parlement par l’exécutif, les propositions de lois qui émaneront des députés sans oublier le maillon du contrôle de l’action gouvernementale.

Fidèle KENOU